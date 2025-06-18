https://sputnik-georgia.ru/20250618/paromy-i-katera-v-rekakh-vodokhranilischakh-i-ozerakh-gruzii-budut-shtrafovat-za-narusheniya-293803254.html
Паромы и катера в реках, водохранилищах и озерах Грузии будут штрафовать за нарушения
Паромы и катера в реках, водохранилищах и озерах Грузии будут штрафовать за нарушения
Sputnik Грузия
Транспортное средство внутренних вод подразумевает любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии 18.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-18T11:58+0400
2025-06-18T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Денежные санкции вводят в Грузии за нарушения, совершенные транспортными средствами, эксплуатирующимися во внутренних водах страны. Транспортное средство внутренних вод подразумевает любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии. Соответствующие поправки вносятся в "Кодекс об административных правонарушениях", поводом для подготовки которого стало принятое правительством постановление "Об утверждении Правил безопасности транспорта внутренних вод Грузии". Постановление определяет права и обязанности владельцев/водителей транспортных средств. При повторном совершении этих правонарушений размер штрафа удваивается. Также, согласно проекту, нарушение правил судоходства во внутренних водах повлечет за собой штраф в размере 500 лари для физических лиц и 1000 лари – для юридических лиц, который удвоится при повторном нарушении. Согласно проекту, нарушение установленных правил пожарной безопасности на транспортных средствах при плавании по внутренним водам влечет штраф для физического лица в размере 500 лари, для юридического – 1000 лари. Также проектом в Кодекс добавлено административное правонарушение: несанкционированное проникновение лица на плавучие навигационные знаки, расположенные во внутренних морских водах и территориальном море Грузии, а также на стационарные навигационные знаки, расположенные на суше, если это повлекло или могло повлечь за собой их повреждение. Оно влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере 100 лари, а повторное совершение того же действия – 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, транспорт в грузии
грузия, новости, общество, транспорт в грузии
Паромы и катера в реках, водохранилищах и озерах Грузии будут штрафовать за нарушения
Транспортное средство внутренних вод подразумевает любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии
ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Денежные санкции вводят в Грузии за нарушения, совершенные транспортными средствами, эксплуатирующимися во внутренних водах страны.
Транспортное средство внутренних вод подразумевает любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии.
Соответствующие поправки вносятся в "Кодекс об административных правонарушениях", поводом для подготовки которого стало принятое правительством постановление "Об утверждении Правил безопасности транспорта внутренних вод Грузии".
Постановление определяет права и обязанности владельцев/водителей транспортных средств.
Согласно поправкам, управление транспортным средством без регистрации в Государственном реестре внутренних вод, без указания наименования и регистрационного номера транспортного средства или с приостановленной регистрацией влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере 500 лари, на юридическое лицо – 1 000 лари.
При повторном совершении этих правонарушений размер штрафа удваивается.
Также, согласно проекту, нарушение правил судоходства во внутренних водах повлечет за собой штраф в размере 500 лари для физических лиц и 1000 лари – для юридических лиц, который удвоится при повторном нарушении.
Кроме того, по законопроекту, совершение противоправного деяния организацией, уполномоченной на проведение технического осмотра транспортных средств внутренних вод, которое повлекло или могло повлечь за собой ущерб транспортному средству, имуществу, окружающей среде или грузу, чревато для организации штрафом в размере 5 тысяч лари.
Согласно проекту, нарушение установленных правил пожарной безопасности на транспортных средствах при плавании по внутренним водам влечет штраф для физического лица в размере 500 лари, для юридического – 1000 лари.
Также проектом в Кодекс добавлено административное правонарушение: несанкционированное проникновение лица на плавучие навигационные знаки, расположенные во внутренних морских водах и территориальном море Грузии, а также на стационарные навигационные знаки, расположенные на суше, если это повлекло или могло повлечь за собой их повреждение. Оно влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере 100 лари, а повторное совершение того же действия – 500 лари.