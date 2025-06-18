https://sputnik-georgia.ru/20250618/paromy-i-katera-v-rekakh-vodokhranilischakh-i-ozerakh-gruzii-budut-shtrafovat-za-narusheniya-293803254.html

Паромы и катера в реках, водохранилищах и озерах Грузии будут штрафовать за нарушения

Паромы и катера в реках, водохранилищах и озерах Грузии будут штрафовать за нарушения

Sputnik Грузия

Транспортное средство внутренних вод подразумевает любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T11:58+0400

2025-06-18T11:58+0400

2025-06-18T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Денежные санкции вводят в Грузии за нарушения, совершенные транспортными средствами, эксплуатирующимися во внутренних водах страны. Транспортное средство внутренних вод подразумевает любое плавающее транспортное средство, которое передвигается по рекам, озерам и водохранилищам Грузии. Соответствующие поправки вносятся в "Кодекс об административных правонарушениях", поводом для подготовки которого стало принятое правительством постановление "Об утверждении Правил безопасности транспорта внутренних вод Грузии". Постановление определяет права и обязанности владельцев/водителей транспортных средств. При повторном совершении этих правонарушений размер штрафа удваивается. Также, согласно проекту, нарушение правил судоходства во внутренних водах повлечет за собой штраф в размере 500 лари для физических лиц и 1000 лари – для юридических лиц, который удвоится при повторном нарушении. Согласно проекту, нарушение установленных правил пожарной безопасности на транспортных средствах при плавании по внутренним водам влечет штраф для физического лица в размере 500 лари, для юридического – 1000 лари. Также проектом в Кодекс добавлено административное правонарушение: несанкционированное проникновение лица на плавучие навигационные знаки, расположенные во внутренних морских водах и территориальном море Грузии, а также на стационарные навигационные знаки, расположенные на суше, если это повлекло или могло повлечь за собой их повреждение. Оно влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере 100 лари, а повторное совершение того же действия – 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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