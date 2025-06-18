ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге: бизнес-диалог "Россия – Молдова" - трансляция

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На полях Петербургского международного экономического форума проходит бизнес-диалог "Россия – Молдова". На мероприятии обсуждается сотрудничество между странами.