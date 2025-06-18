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ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге: бизнес-диалог "Россия – Молдова" - трансляция
ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге: бизнес-диалог "Россия – Молдова" - трансляция
Sputnik Грузия
На полях Петербургского международного экономического форума проходит бизнес-диалог "Россия – Молдова". На мероприятии обсуждается сотрудничество между... 18.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-18T13:00+0400
2025-06-18T13:00+0400
2025-06-18T13:52+0400
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видео, мультимедиа, пмэф, россия, молдова
видео, мультимедиа, пмэф, россия, молдова
ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге: бизнес-диалог "Россия – Молдова" - трансляция
13:00 18.06.2025 (обновлено: 13:52 18.06.2025)
На полях Петербургского международного экономического форума проходит бизнес-диалог "Россия – Молдова". На мероприятии обсуждается сотрудничество между странами.