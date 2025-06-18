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ПМЭФ начинает работу в Санкт-Петербурге

ПМЭФ начинает работу в Санкт-Петербурге

Sputnik Грузия

ПМЭФ вновь подтверждает роль одного из ключевых мировых центров для обсуждения экономических вопросов 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T11:00+0400

2025-06-18T11:00+0400

2025-06-18T11:00+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня, в этом году его главная тема – "Общие ценности – основа роста в многополярном мире", сообщает РИА Новости.Пленарное заседание Петербургского международного экономического форума, на котором 20 июня выступит президент России Владимир Путин, будет посвящено вопросам экономики и смежным темам, включая международное сотрудничество. Также глава государства проведёт встречу с руководителями ведущих мировых информагентств.Деловая программа ПМЭФ-2025 охватывает более 150 мероприятий и включает темы от глобальных экономических трендов и цифровой трансформации до устойчивого развития, технологического лидерства и гуманитарного сотрудничества. В этом году программа организована по пяти ключевым направлениям: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни" и "Технологии: стремление к лидерству".Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью агентству РИА Новости.Петербургский международный экономический форум продолжает подтверждать свой статус ведущей глобальной площадки для экономического диалога. В настоящее время в ПМЭФ-2025 подтвердили участие 20 000 представителей из 140 стран и территорий. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на ПМЭФ-2025 ожидается участие делегаций из около 50 стран. Форум посетят министры экономического блока из государств Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки, включая Индию, Турцию, Венгрию, Саудовскую Аравию и Кубу. Также заявлено участие глав ключевых международных и региональных организаций – БРИКС, ЕАЭС, ШОС, ОДКБ, ОПЕК, СНГ и других.БИЗНЕС-ДИАЛОГИ И ФОРУМЫ Как отмечают организаторы, в этом году в фокусе ПМЭФ – поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития. Особое внимание будет уделено международному сотрудничеству. В рамках форума пройдут бизнес-диалоги, посвященные перспективам экономических отношений России с зарубежными партнерами: Бахрейном, Бразилией, Вьетнамом, Индией, Индонезией, и другими странами, в том числе Африки и Латинской Америки. Диалоги будут сфокусированы на укреплении торгово-экономических связей, создании новых логистических маршрутов и развитии альтернативных платежных систем. Одним из ключевых событий деловой программы станет бизнес-диалог "Россия – США", посвященный поиску новых возможностей для экономического сотрудничества в условиях стремительных изменений в мировой экономике и сохраняющейся геополитической турбулентности. Планируется, что участники сессии обсудят возможности для восстановления и развития делового сотрудничества между двумя странами. Советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков отмечал, что даже в условиях ограниченного политического диалога бизнес продолжает находить пути взаимодействия. По его словам, ПМЭФ предоставляет уникальную площадку для прагматичного и открытого общения, где деловые круги России и США могут обсудить актуальные вызовы и выстроить новые векторы сотрудничества. Среди центральных событий форума – деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная Ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАНА). В рамках ПМЭФ-2025 также состоится Международный молодежный экономический форум "День будущего". Он объединяет ключевые темы, отражающие вызовы современности и направленные на поддержку талантливой молодежи. Участников ждут интерактивные форматы, способствующие развитию навыков и идей. Форум объединит молодых лидеров, предпринимателей и экспертов из более чем 100 стран мира. В дни проведения ПМЭФ для его участников запланирована также культурная программа. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2025.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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