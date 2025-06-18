Почему грузинская кухня так популярна в разных странах мира? – видео
14:48 18.06.2025 (обновлено: 15:17 18.06.2025)
© video: Sputnik
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Грузинская кухня пользуется популярностью как в Грузии, так и далеко за ее пределами благодаря разнообразию блюд, богатому вкусу, а также тесной связи с историей и культурой страны
Современная грузинская кухня сочетает в себе элементы и других, например, греческой, турецкой, иранской и средиземноморской кухонь, что делает ее уникальной и привлекательной для многих.
В грузинской кухне есть блюда, которые подойдут и вегетарианцам, а также любителям мяса и сыра. Одни из самых популярных и известных блюд грузинской кухни – это хинкали, разные виды хачапури, сациви, харчо.
В мясных и вегетарианских блюдах грузинской кухни активно используются приправы, разные травы и орехи. В последние годы в стране очень активно развивается гастрономический туризм, параллельно с винным.
Еще во времена СССР грузинская кухня была популярна в странах бывшего Союза, а потом распространилась и по всему миру. Теперь рестораны с грузинской кухней можно встретить практически на всех континентах в десятках стран.
В грузинской кухне есть блюда, которые подойдут и вегетарианцам, а также любителям мяса и сыра. Одни из самых популярных и известных блюд грузинской кухни – это хинкали, разные виды хачапури, сациви, харчо.
В мясных и вегетарианских блюдах грузинской кухни активно используются приправы, разные травы и орехи. В последние годы в стране очень активно развивается гастрономический туризм, параллельно с винным.
Еще во времена СССР грузинская кухня была популярна в странах бывшего Союза, а потом распространилась и по всему миру. Теперь рестораны с грузинской кухней можно встретить практически на всех континентах в десятках стран.