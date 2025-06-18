https://sputnik-georgia.ru/20250618/putin-provel-ekonomicheskoe-soveschanie-na-polyakh-pmef-293817293.html

Путин провел экономическое совещание на полях ПМЭФ

Путин провел экономическое совещание на полях ПМЭФ

Sputnik Грузия

Владимир Путин проведёт серию рабочих встреч и мероприятий на полях ПМЭФ с 18 по 20 июня 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T17:00+0400

2025-06-18T17:00+0400

2025-06-18T17:00+0400

в мире

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пмэф

владимир путин

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ТБИЛИСИ, 18 июн — Sputnik. В первый день Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное вопросам экономики, сообщают РИА Новости.Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в ПМЭФ и проведет на его полях ряд международных контактов. Встречи, на которых обсуждается текущая ситуация в экономике и задачи на перспективу, российский президент проводит регулярно. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в апреле, а нынешнее совпало с днем старта крупнейшего форума в этой сфере. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, политика, пмэф, владимир путин