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Сборная Грузии не вышла из группы на чемпионате Европы U-21

Сборная Грузии не вышла из группы на чемпионате Европы U-21

Sputnik Грузия

Молодежная сборная Грузии по футболу заняла третье место в группе 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T12:55+0400

2025-06-18T12:55+0400

2025-06-18T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Молодежная сборная Грузии уступила команде Португалии с крупным счетом 0:4, завершив выступление на чемпионате Европы в Словакии. Главный тренер молодежной сборной Грузии Рамаз Сванадзе был вынужден внести изменения в стартовый состав перед матчем против Португалии. Вместо травмированного Сабы Сазонова в обороне появился защитник тбилисского "Динамо" Ираклий Якобидзе, а в полузащите Отар Мамагеишвили занял место Луки Гагнидзе.Уже на пятой минуте команда оказалась в трудной ситуации: за грубый подкат против португальского защитника арбитр удалил Лашу Одишария. Оставшись вдесятером, грузинская сборная сосредоточилась на обороне, отражая одну атаку за другой. Несмотря на давление, на 13 минуте Ираклий Азаров организовал опасную контратаку и вышел на ударную позицию, но вратарь сборной Португалии сыграл безупречно и спас свою команду.На 24 минуте португальцы добились своего: после удара Родриго Пинейро голкипер Лука Харатишвили не удержал мяч, и соперник открыл счет. Грузинская сборная продолжила сражаться, но численное меньшинство и высокий темп игры сделали задачу крайне сложной.Во втором тайме португальцы забили еще три гола, и в итоге матч завершился их победой. "Красная карточка, которую мы получили в начале матча, разрушила наши планы. Португалия – сильная команда, но я думаю, что удаление Одишария повлияло на игру, а затем мы пропустили досадный гол. Мы пытались рисковать во втором тайме, но нам не стоило пропускать три гола. Усталость дала о себе знать", – сказал после матча главный тренер сборной Рамаз Сванадзе. Он выразил надежду на то, что многие из этого поколения попадут в национальную сборную. Сборная Грузия заняла третье место в группе С с тремя очками. На первом Португалия – 7 очков, далее – Франция, у которой также две победы и одна ничья. Замыкает квартет Польша с тремя проигрышами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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