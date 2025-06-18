https://sputnik-georgia.ru/20250618/tornike-shengeliya-stal-chempionom-italii-pered-ukhodom-v-barselonu-293809972.html

Торнике Шенгелия стал чемпионом Италии перед уходом в "Барселону"

Торнике Шенгелия стал чемпионом Италии перед уходом в "Барселону"

Sputnik Грузия

Грузинский баскетболист был признан лучшим игроком финального матча 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T19:29+0400

2025-06-18T19:29+0400

2025-06-18T19:29+0400

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торнике шенгелия

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия, который в предстоящем сезоне будет выступать за "Барселону", стал чемпионом Италии в составе "Виртуса" (Болонья). В третьей игре финальной серии он набрал 31 очко и привел свой клуб к победе над "Брешией" со счетом 96:74. Шенгелия сделал 9 подборов и 5 передач за 29 минут, реализовал 7 из 8 двухочковых, 4 из 4 трехочковых, 5 из 5 штрафных. Капитан сборной Грузии в трех играх финальной серии набрал 29, 15 и 31 очко. Шенгелия был признан лучшим игроком финального матча. В 2020 году Шенгелия в футболке "Басконии" в финале обыграл "Барселону" и покинул Испанию с титулом чемпиона. На этот раз он покидает Апеннинский полуостров с титулом чемпиона Италии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, торнике шенгелия