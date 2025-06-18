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Убийство пенсионера в Шида-Картли – подозреваемый пока не задержан
Убийство пенсионера в Шида-Картли – подозреваемый пока не задержан
Sputnik Грузия
Незрячий мужчина был убит членом семьи во время конфликта, сообщают СМИ 18.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-18T20:22+0400
2025-06-18T20:22+0400
2025-06-18T20:22+0400
убийство
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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Пенсионер был убит в селе Земо Осиаури Хашурского района холодным оружием, сообщил Первый канал. МВД расследует уголовное дело по статье "Умышленное убийство". О задержании подозреваемого не сообщается. По информации других телеканалов, у убитого были проблемы со зрением. Как рассказали соседи, он был незрячим. По одной из неофициальных версий, мужчина был убит членом семьи во время конфликта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
хашурский район
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убийство, происшествия, новости, грузия, хашурский район
убийство, происшествия, новости, грузия, хашурский район
Убийство пенсионера в Шида-Картли – подозреваемый пока не задержан
Незрячий мужчина был убит членом семьи во время конфликта, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Пенсионер был убит в селе Земо Осиаури Хашурского района холодным оружием, сообщил Первый канал.
МВД расследует уголовное дело по статье "Умышленное убийство". О задержании подозреваемого не сообщается.
По информации других телеканалов, у убитого были проблемы со зрением. Как рассказали соседи, он был незрячим.
По одной из неофициальных версий, мужчина был убит членом семьи во время конфликта.