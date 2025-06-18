https://sputnik-georgia.ru/20250618/ubiystvo-pensionera-v-shida-kartli--podozrevaemyy-poka-ne-zaderzhan-293817572.html

Убийство пенсионера в Шида-Картли – подозреваемый пока не задержан

Убийство пенсионера в Шида-Картли – подозреваемый пока не задержан

Sputnik Грузия

Незрячий мужчина был убит членом семьи во время конфликта, сообщают СМИ 18.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-18T20:22+0400

2025-06-18T20:22+0400

2025-06-18T20:22+0400

убийство

происшествия

новости

грузия

хашурский район

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ТБИЛИСИ, 18 июня — Sputnik. Пенсионер был убит в селе Земо Осиаури Хашурского района холодным оружием, сообщил Первый канал. МВД расследует уголовное дело по статье "Умышленное убийство". О задержании подозреваемого не сообщается. По информации других телеканалов, у убитого были проблемы со зрением. Как рассказали соседи, он был незрячим. По одной из неофициальных версий, мужчина был убит членом семьи во время конфликта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашурский район

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убийство, происшествия, новости, грузия, хашурский район