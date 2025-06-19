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От чего зависит будущее в Евразии, рассказала Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2025
От чего зависит будущее в Евразии, рассказала Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2025
Sputnik Грузия
Работу АНО "Евразия", по мнению Симоньян, трудно переоценить – ее направления формируют будущее 19.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Мнением о том, от чего зависит будущее Евразии на сессии "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?" на ПМЭФ-2025 поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, это зависит "от взаимопроникновения культур, языков, наших видений будущего".Маргарита Симоньян отметила, что для нее АНО "Евразия" – "потрясающая организация, чью работу сложно переоценить", так как направления работы проекта формируют в том числе будущее разных стран.АНО "Евразия" – некоммерческая организация, реализующая гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения и поддержку школьников, студентов, учителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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От чего зависит будущее в Евразии, рассказала Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2025
20:04 19.06.2025 (обновлено: 20:49 19.06.2025)
Работу АНО "Евразия", по мнению Симоньян, трудно переоценить – ее направления формируют будущее
ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Мнением о том, от чего зависит будущее Евразии на сессии "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?" на ПМЭФ-2025 поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян.
По ее мнению, это зависит "от взаимопроникновения культур, языков, наших видений будущего".
"Будет ли, как сейчас происходит на Украине. Или будет, как писала наша великая поэтесса Серебряного века, "тишь да гладь, Божья благодать". Конечно, хотелось бы, чтобы второе", – высказалась она на сессии АНО "Евразия".
Маргарита Симоньян отметила, что для нее АНО "Евразия" – "потрясающая организация, чью работу сложно переоценить", так как направления работы проекта формируют в том числе будущее разных стран.
"Мы не диктуем, не навязываем, как фонд Сороса, USAID и европейские фонды, мы спрашиваем, что вам интересно? Культура, спорт, экология, история – на что нужно направить этот грант", – отметила председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.
АНО "Евразия" – некоммерческая организация, реализующая гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения и поддержку школьников, студентов, учителей.