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От чего зависит будущее в Евразии, рассказала Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2025

От чего зависит будущее в Евразии, рассказала Маргарита Симоньян на ПМЭФ-2025

Sputnik Грузия

Работу АНО "Евразия", по мнению Симоньян, трудно переоценить – ее направления формируют будущее 19.06.2025, Sputnik Грузия

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маргарита симоньян

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ТБИЛИСИ, 19 июн – Sputnik. Мнением о том, от чего зависит будущее Евразии на сессии "Культурный код и евразийские ценности. Что мы оставим континенту?" на ПМЭФ-2025 поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян. По ее мнению, это зависит "от взаимопроникновения культур, языков, наших видений будущего".Маргарита Симоньян отметила, что для нее АНО "Евразия" – "потрясающая организация, чью работу сложно переоценить", так как направления работы проекта формируют в том числе будущее разных стран.АНО "Евразия" – некоммерческая организация, реализующая гуманитарные проекты, направленные на развитие межнационального общения и поддержку школьников, студентов, учителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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россия, новости, политика, маргарита симоньян, пмэф