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Грузия обвинила Великобританию в нарушении международных соглашений

Грузия обвинила Великобританию в нарушении международных соглашений

Sputnik Грузия

Посол Великобритании нарушил Венскую конвенцию и соглашение о стратегическом партнерстве, заявил Папуашвили 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T15:57+0400

2025-06-19T15:57+0400

2025-06-19T15:57+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Разговоры о нарушении закона со стороны посольства Великобритании в Грузии вредят им самим, поскольку действия диппредставительства и самого посла Гарета Уорда противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях и подрывают двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Посольство Великобритании ранее напомнило, что сотрудничество с Грузией основано на общей приверженности демократическим принципам и поддержке гражданского общества, как это зафиксировано в соглашении о стратегическом партнерстве. В дипмиссии подчеркнули, что соответствующие инициативы ранее осуществлялись при поддержке правительства Грузии, и решительно отвергли их характеристику как финансирование "пропаганды и экстремизма", назвав ее не соответствующей действительности. По словам главы грузинского законодательного органа, глава дипмиссии нарушил международное право, регулирующее дипломатические отношения между странами, а также соглашение о стратегическом партнерстве между Великобританией и Грузией. В этом контексте Папуашвили напомнил о большом интервью дипломата одному из СМИ за несколько дней до парламентских выборов осенью 2024 года, которое, по словам главы парламента, полностью было посвящено критике лишь одного субъекта – правящей партии "Грузинская мечта". "Вся суть его статьи сводилась к призыву голосовать против "Грузинской мечты". Это является нарушением статьи 41 Венской конвенции", – отметил Папуашвили. Этого посольству Великобритании оказалось недостаточно, и теперь, как считает Папуашвили, они перешли к соглашению о стратегическом партнерстве. Кроме того, Папуашвили уличил посольство Великобритании в нарушении четвертой статьи этого соглашения, которая гласит, что стороны сотрудничают для повышения эффективности и укрепления стабильности демократических институтов. При этом, отмечает председатель парламента, дипмиссия спонсирует пропагандистов, экстремистские организации и тем самым подрывает демократические институты в Грузии.Посольство Великобритании 11 июня сообщило о приостановке выдачи грантов, "предназначенных для обеспечения прозрачности и конкурентоспособности" местных выборов. Вскоре после заявления стало известно, что издание Tabula выиграло грант в размере 50 тысяч фунтов стерлингов от британского правительства для освещения хода выборов. Однако проект не был одобрен грузинскими властями, из-за чего Великобритания его отменила. Основателем Tabula является Тамара Черголеишвили – одна из лидеров оппозиционной партии "Федералисты" и супруга политика Гиги Бокерия. При прежней власти Бокерия был близким соратником Михаила Саакашвили и занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Грузии. Великобритания также нарушила статьи 16 и 18 этого соглашения, в которых, по словам Папуашвили, говорится, что сотрудничество направлено на борьбу с преступностью, включая коррупционные преступления. В этом контексте он напомнил о заочно осужденном в Грузии экс-министре обороны Давиде Кезерашвили. Лидеры правящей партии "Грузинская мечта" не раз заявляли о финансировании Кезерашвили "радикальной оппозиции" в Грузии. "Вам известно, что Давид Кезерашвили свободно перемещается по Великобритании – из лондонских кафе у нас есть его фотографии. Предоставление убежища человеку, причастному к коррупции и отмыванию денег, является прямым нарушением статей 16 и 18 этого соглашения", – заявил Папуашвили. Под "коллективным Нацдвижением" и "радикальной оппозицией" власти подразумевают бывшую правящую партию страны "Единое национальное движение", партии-сателлиты и партии-преемники. Все эти партии прошли в парламент по итогам выборов 26 октября 2024 года, но отказались признавать победу правящей "Грузинской мечты" и работать в законодательном органе нового созыва. Экс-президент Саломе Зурабишвили и оппозиция требуют повторных парламентских выборов, утверждая, что сейчас страной управляют "нелегитимные власти". Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после создания в 2014 году из-за якобы "отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса". По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность его страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" был назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении на то время главы МВД Вахтанга Гомелаури, а также высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в список попавших под санкции были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих" в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября-в начале декабря 2024 года, также последовавшие уголовные дела и "причастность некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, великобритания, шалва папуашвили