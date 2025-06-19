Инфраструктурные проекты усиливают позиции Грузии в Среднем коридоре – замминистра
21:09 19.06.2025 (обновлено: 21:22 19.06.2025)
© Sputnik / STRINGERАвтобан на трассе Восток - Запад - центральная автомагистраль Грузии - участок дороги близ Хашури
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Грузия решительно поддерживает видение, которое фокусируется на трансграничном транспорте и логистике, дорогах и управлении дорожными активами, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Модернизация инфраструктуры, в том числе проект строительтсва глубоководного порта Анаклия, является приоритетным направлением развития Грузии, что усиливает позиции страны в Среднем коридоре, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе.
Арвеладзе принимает участие в Заседании старших должностных лиц Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), которое проходит в Киргизии. По его словам, транспортная стратегия CAREC 2030 полностью соответствует национальным стратегическим целям и задачам Грузии в области транспорта и логистики.
"Уже построено более 300 км скоростной автомагистрали Восток-Запад, которая является частью коридора CAREC. Проект модернизации железной дороги, который увеличит годовую пропускную способность с 27 до 48 млн тонн, находится на завершающей стадии. Что касается железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и глубоководного порта Анаклия, то это важные активы, которые усиливают позиции Грузии в проекте Среднего коридора", – заявил Арвеладзе.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе страны.
По мнению замминистра, Грузия решительно поддерживает видение, которое фокусируется на трансграничном транспорте и логистике, дорогах и управлении дорожными активами, железных дорогах, безопасности дорожного движения и авиации.
Арвеладзе принял участие в обсуждении запланированных мероприятий в рамках CAREC и других актуальных вопросов. Среди них внимание было сосредоточено на приоритетных направлениях, связанных с реализацией Стратегии и Плана действий CAREC 2030, таких как содействие торговле, транспорт, энергетика, электронная коммерция и другие.
Как заявил Арвеладзе, правительство Грузии реализует важный проект в сфере упрощения процедур торговли и таможенного администрирования, целью которого является достижение лучшей синергии и совместимости торговой и торгово-финансовой документации на международном уровне.
Замминистра подчеркнул важность запуска таможенных контрольно-пропускных пунктов, работающих по принципу "одного окна" среди стран CAREC, что может стать способом решения одной из главных проблем участников торговли в рамках "Среднего коридора" – траты большого количества времени на бюрократические процедуры.
По его словам, технико-экономическое обоснование указанного регионального проекта будет завершено к концу текущего года и он впервые будет реализован в Грузии и Азербайджане в пилотном режиме при финансовой поддержке Азиатского банка развития.
Как отметил Арвеладзе, Грузия и Азербайджан станут первыми среди стран CAREC, где будут введены в эксплуатацию таможенно-пропускные пункты, работающие по принципу "одного окна".
Он также отметил инвестиции Грузии, направленные на превращение страны в региональный транспортный и логистический хаб.
Замглавы Минэкономики также рассказал о текущих и будущих проектах в Грузии в сфере энергетики, электронной коммерции, инноваций и технологий, сельского хозяйства и других секторов, а также о проблемах изменения климата и путях их преодоления.
Средний коридор
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.