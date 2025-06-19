https://sputnik-georgia.ru/20250619/infrastrukturnye-proekty-usilivayut-pozitsii-gruzii-v-srednem-koridore---zamministra-293837038.html

Инфраструктурные проекты усиливают позиции Грузии в Среднем коридоре – замминистра

Инфраструктурные проекты усиливают позиции Грузии в Среднем коридоре – замминистра

Sputnik Грузия

Грузия решительно поддерживает видение, которое фокусируется на трансграничном транспорте и логистике, дорогах и управлении дорожными активами, заявил... 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T21:09+0400

2025-06-19T21:09+0400

2025-06-19T21:22+0400

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азербайджан

геннадий арвеладзе

южно-кавказский транспортный коридор

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Модернизация инфраструктуры, в том числе проект строительтсва глубоководного порта Анаклия, является приоритетным направлением развития Грузии, что усиливает позиции страны в Среднем коридоре, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе. Арвеладзе принимает участие в Заседании старших должностных лиц Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), которое проходит в Киргизии. По его словам, транспортная стратегия CAREC 2030 полностью соответствует национальным стратегическим целям и задачам Грузии в области транспорта и логистики. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект строительства первого глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе страны. По мнению замминистра, Грузия решительно поддерживает видение, которое фокусируется на трансграничном транспорте и логистике, дорогах и управлении дорожными активами, железных дорогах, безопасности дорожного движения и авиации. Арвеладзе принял участие в обсуждении запланированных мероприятий в рамках CAREC и других актуальных вопросов. Среди них внимание было сосредоточено на приоритетных направлениях, связанных с реализацией Стратегии и Плана действий CAREC 2030, таких как содействие торговле, транспорт, энергетика, электронная коммерция и другие. Замминистра подчеркнул важность запуска таможенных контрольно-пропускных пунктов, работающих по принципу "одного окна" среди стран CAREC, что может стать способом решения одной из главных проблем участников торговли в рамках "Среднего коридора" – траты большого количества времени на бюрократические процедуры. По его словам, технико-экономическое обоснование указанного регионального проекта будет завершено к концу текущего года и он впервые будет реализован в Грузии и Азербайджане в пилотном режиме при финансовой поддержке Азиатского банка развития. Как отметил Арвеладзе, Грузия и Азербайджан станут первыми среди стран CAREC, где будут введены в эксплуатацию таможенно-пропускные пункты, работающие по принципу "одного окна". Он также отметил инвестиции Грузии, направленные на превращение страны в региональный транспортный и логистический хаб. Замглавы Минэкономики также рассказал о текущих и будущих проектах в Грузии в сфере энергетики, электронной коммерции, инноваций и технологий, сельского хозяйства и других секторов, а также о проблемах изменения климата и путях их преодоления. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Среднего коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. В 2023 году по Среднему коридору было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азербайджан, геннадий арвеладзе, южно-кавказский транспортный коридор