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Мать и ребенок погибли в результате аварии на юго-западе Грузии
Мать и ребенок погибли в результате аварии на юго-западе Грузии
Sputnik Грузия
Четверо человек пострадало в ДТП близ курортного города в Аджарии 19.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-19T13:32+0400
2025-06-19T13:32+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Три человека погибли, в том числе мать и несовершеннолетний ребенок, в результате ДТП на объездной дороге в курортном городе Кобулети (Аджария), сообщил телеканал "Рустави 2". Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Еще два человека пострадали. Погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле. Авария произошла недалеко от села Хуцубани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, аджария
Мать и ребенок погибли в результате аварии на юго-западе Грузии
13:32 19.06.2025 (обновлено: 14:21 19.06.2025)
Четверо человек пострадало в ДТП близ курортного города в Аджарии
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Три человека погибли, в том числе мать и несовершеннолетний ребенок, в результате ДТП на объездной дороге в курортном городе Кобулети (Аджария), сообщил телеканал "Рустави 2".
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Еще два человека пострадали.
Погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле. Авария произошла недалеко от села Хуцубани.