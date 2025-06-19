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Мать и ребенок погибли в результате аварии на юго-западе Грузии

Мать и ребенок погибли в результате аварии на юго-западе Грузии

Sputnik Грузия

Четверо человек пострадало в ДТП близ курортного города в Аджарии 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T13:32+0400

2025-06-19T13:32+0400

2025-06-19T14:21+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Три человека погибли, в том числе мать и несовершеннолетний ребенок, в результате ДТП на объездной дороге в курортном городе Кобулети (Аджария), сообщил телеканал "Рустави 2". Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Еще два человека пострадали. Погибшие и пострадавшие находились в легковом автомобиле. Авария произошла недалеко от села Хуцубани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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