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Муж отрезал девушке ухо и попытался свести счеты с жизнью в Гори

Муж отрезал девушке ухо и попытался свести счеты с жизнью в Гори

Sputnik Грузия

МВД ведет расследование по статье "Покушение на убийство члена семьи с особой жестокостью" 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T23:16+0400

2025-06-19T23:16+0400

2025-06-19T23:16+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Житель города Гори (около 80 км от Тбилиси) отрезал ухо своей 20-летней жене, после чего попытался покончить с собой, сообщил телеканал "Рустави 2". Супруги были доставлены в больницу. У 24-летнего мужчины были ранения в области шеи. Врачам удалось их спасти. На данном этапе их жизни ничего не угрожает. По словам соседей, молодые люди недавно поженились. Что стало причиной противостояния в семье молодоженов, пока неизвестно. По одной из версий, виной всему ревность. МВД ведет расследование по статье покушение на убийство члена семьи с особой жестокостью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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