https://sputnik-georgia.ru/20250619/muzh-otrezal-devushke-ukho-i-popytalsya-svesti-schety-s-zhiznyu-v-gori-293837258.html
Муж отрезал девушке ухо и попытался свести счеты с жизнью в Гори
Муж отрезал девушке ухо и попытался свести счеты с жизнью в Гори
Sputnik Грузия
МВД ведет расследование по статье "Покушение на убийство члена семьи с особой жестокостью" 19.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-19T23:16+0400
2025-06-19T23:16+0400
2025-06-19T23:16+0400
происшествия
новости
грузия
гори
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24265/68/242656851_0:390:2948:2048_1920x0_80_0_0_e7abe1e7164c7b77aa669159badbbe5b.jpg
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Житель города Гори (около 80 км от Тбилиси) отрезал ухо своей 20-летней жене, после чего попытался покончить с собой, сообщил телеканал "Рустави 2". Супруги были доставлены в больницу. У 24-летнего мужчины были ранения в области шеи. Врачам удалось их спасти. На данном этапе их жизни ничего не угрожает. По словам соседей, молодые люди недавно поженились. Что стало причиной противостояния в семье молодоженов, пока неизвестно. По одной из версий, виной всему ревность. МВД ведет расследование по статье покушение на убийство члена семьи с особой жестокостью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
гори
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24265/68/242656851_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_006a7575a0ba4e1b310e5c66ce9c5892.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, гори
происшествия, новости, грузия, гори
Муж отрезал девушке ухо и попытался свести счеты с жизнью в Гори
МВД ведет расследование по статье "Покушение на убийство члена семьи с особой жестокостью"
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Житель города Гори (около 80 км от Тбилиси) отрезал ухо своей 20-летней жене, после чего попытался покончить с собой, сообщил телеканал "Рустави 2".
Супруги были доставлены в больницу. У 24-летнего мужчины были ранения в области шеи. Врачам удалось их спасти. На данном этапе их жизни ничего не угрожает.
По словам соседей, молодые люди недавно поженились. Что стало причиной противостояния в семье молодоженов, пока неизвестно. По одной из версий, виной всему ревность.
МВД ведет расследование по статье покушение на убийство члена семьи с особой жестокостью.