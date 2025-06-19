https://sputnik-georgia.ru/20250619/muzhchina-zaderzhan-pri-popytke-begstva-iz-gruzii-za-umyshlennoe-ubiystvo-testya-293824958.html

Мужчина задержан при попытке бегства из Грузии за умышленное убийство тестя

Мужчина задержан при попытке бегства из Грузии за умышленное убийство тестя

Sputnik Грузия

Задержанному мужчине по обвинению в убийстве грозит до 20 лет тюрьмы 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T13:48+0400

2025-06-19T13:48+0400

2025-06-19T14:23+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. 27-летний мужчина задержан при попытке пересечения грузино-турецкой границы по обвинению в умышленном убийстве своего 64-летнего тестя в Хашурском районе (регион Шида Картли), сообщили в МВД Грузии. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе расследования установлено, что в селе Осиаури Хашурского района во время бытового конфликта обвиняемый холодным оружием нанес своему тестю множественные ранения в область груди и горла, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, в собственном доме. В ходе конфликта обвиняемый также применил физическое насилие в отношении супруги погибшего. Сотрудники правоохранительных органов остановили обвиняемого на КПП "Сарпи" при попытке пересечения государственной границы Грузии. После проведения соответствующих следственных действий он был задержан в качестве подозреваемого. Сотрудники МВД также изъяли орудие преступления – нож – в качестве вещественного доказательства.Следствие ведется по статье "Умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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