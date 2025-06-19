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Мужчина задержан при попытке бегства из Грузии за умышленное убийство тестя
Мужчина задержан при попытке бегства из Грузии за умышленное убийство тестя
Sputnik Грузия
Задержанному мужчине по обвинению в убийстве грозит до 20 лет тюрьмы 19.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-19T13:48+0400
2025-06-19T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. 27-летний мужчина задержан при попытке пересечения грузино-турецкой границы по обвинению в умышленном убийстве своего 64-летнего тестя в Хашурском районе (регион Шида Картли), сообщили в МВД Грузии. За совершенное преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В ходе расследования установлено, что в селе Осиаури Хашурского района во время бытового конфликта обвиняемый холодным оружием нанес своему тестю множественные ранения в область груди и горла, после чего скрылся с места преступления. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, в собственном доме. В ходе конфликта обвиняемый также применил физическое насилие в отношении супруги погибшего. Сотрудники правоохранительных органов остановили обвиняемого на КПП "Сарпи" при попытке пересечения государственной границы Грузии. После проведения соответствующих следственных действий он был задержан в качестве подозреваемого. Сотрудники МВД также изъяли орудие преступления – нож – в качестве вещественного доказательства.Следствие ведется по статье "Умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, убийство
Мужчина задержан при попытке бегства из Грузии за умышленное убийство тестя
13:48 19.06.2025 (обновлено: 14:23 19.06.2025)
Задержанному мужчине по обвинению в убийстве грозит до 20 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. 27-летний мужчина задержан при попытке пересечения грузино-турецкой границы по обвинению в умышленном убийстве своего 64-летнего тестя в Хашурском районе (регион Шида Картли), сообщили в МВД Грузии.
За совершенное преступление ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В ходе расследования установлено, что в селе Осиаури Хашурского района во время бытового конфликта обвиняемый холодным оружием нанес своему тестю множественные ранения в область груди и горла, после чего скрылся с места преступления.
В результате полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия, в собственном доме. В ходе конфликта обвиняемый также применил физическое насилие в отношении супруги погибшего.
Сотрудники правоохранительных органов остановили обвиняемого на КПП "Сарпи" при попытке пересечения государственной границы Грузии. После проведения соответствующих следственных действий он был задержан в качестве подозреваемого.
Сотрудники МВД также изъяли орудие преступления – нож – в качестве вещественного доказательства.
Следствие ведется по статье "Умышленное убийство члена семьи, совершенное при отягчающих обстоятельствах".