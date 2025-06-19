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Путин на ПМЭФ: диалог с мировыми СМИ и приоритеты международного сотрудничества

Путин на ПМЭФ: диалог с мировыми СМИ и приоритеты международного сотрудничества

Sputnik Грузия

На полях ПМЭФ-2025 президент России Владимир Путин ответил на вопросы представителей ведущих мировых СМИ 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T11:30+0400

2025-06-19T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин провел встречу с представителями ведущих мировых информагентств, сообщают РИА Новости. В среду вечером, на полях Петербургского международного экономического форума, президент России Владимир Путин в дань традиции форума пообщался с руководителями крупнейших международных информагентств. На встрече присутствовали представители четырнадцати ведущих СМИ из США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции и других стран.Отвечая на первый вопрос генерального директора Вьетнамского информационного агентства "Ву Вьет Чанг", президент России Владимир Путин назвал главную цель Петербургского международного экономического форума – совместный поиск решений для преодоления глобальных экономических трудностей и содействие стабилизации мировой экономики.Говоря о сотрудничестве РФ со странами Юго-Восточной Азии, Путин подчеркнул, что оно поступательно развивается из года в год. Это, по его словам, касается всех стран региона, в том числе и Вьетнама.Путин также ответил на вопрос китайского агентства "Синьхуа" о взаимоотношениях Москвы и Пекина. По его словам, Россия и Китай продолжают развивать сотрудничество в различных сферах, включая военно-техническую. Президент отметил, что российская сторона знает о пожеланиях китайских партнеров в этой области и готова двигаться вперед в рамках договоренностей.Отдельно Путин прокомментировал интерес к китайскому языку в России. Он подчеркнул, что все больше россиян начинают изучать китайский, включая и членов его семьи, что, по его мнению, говорит о высоком уровне взаимного интереса и доверия между двумя странами.В числе первых прозвучал и вопрос от руководителя службы новостей немецкого агентства DPA Мартина Романчика, который спросил президента РФ о перспективах контактов с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, заявившим ранее, что он мог бы представить возможность проведения телефонных переговоров с Путиным. Российский лидер в ответ подчеркнул, что если федеральный канцлер хочет ему позвонить, он может это сделать – Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта к ним. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, россия, владимир путин, пмэф, политика