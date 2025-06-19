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Развитие детского футбола в Грузии: одно из главных направлений – видео

Развитие детского футбола в Грузии: одно из главных направлений – видео

Sputnik Грузия

Федерация футбола Грузии активно занимается развитием в стране детского футбола. Особенно популярным футбол стал в последние годы после успехов в мире... 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T16:53+0400

2025-06-19T16:53+0400

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Акцент в Грузии делается на создание в стране академий для юных футболистов, где ведется отбор талантливых игроков для дальнейших тренировок и обучения в центральных академиях.В стране сейчас действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 14 и 15 лет. В Грузии также ведется развитие футбольной инфраструктуры, это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.В стране регулярно проводятся футбольные турниры среди детей и соревнования для мотивации игроков. Также идет обмен опытом с зарубежными футбольными академиями и базами, проходят совместные встречи.При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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