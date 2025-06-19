Развитие детского футбола в Грузии: одно из главных направлений – видео
16:53 19.06.2025 (обновлено: 17:49 19.06.2025)
© video: Sputnik
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Федерация футбола Грузии активно занимается развитием в стране детского футбола. Особенно популярным футбол стал в последние годы после успехов в мире грузинских футболистов
Акцент в Грузии делается на создание в стране академий для юных футболистов, где ведется отбор талантливых игроков для дальнейших тренировок и обучения в центральных академиях.
В стране сейчас действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 14 и 15 лет. В Грузии также ведется развитие футбольной инфраструктуры, это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.
В стране регулярно проводятся футбольные турниры среди детей и соревнования для мотивации игроков. Также идет обмен опытом с зарубежными футбольными академиями и базами, проходят совместные встречи.
При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.
В стране сейчас действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 14 и 15 лет. В Грузии также ведется развитие футбольной инфраструктуры, это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.
В стране регулярно проводятся футбольные турниры среди детей и соревнования для мотивации игроков. Также идет обмен опытом с зарубежными футбольными академиями и базами, проходят совместные встречи.
При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.