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Развитие детского футбола в Грузии: одно из главных направлений – видео
Развитие детского футбола в Грузии: одно из главных направлений – видео
Sputnik Грузия
Федерация футбола Грузии активно занимается развитием в стране детского футбола. Особенно популярным футбол стал в последние годы после успехов в мире... 19.06.2025, Sputnik Грузия
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Акцент в Грузии делается на создание в стране академий для юных футболистов, где ведется отбор талантливых игроков для дальнейших тренировок и обучения в центральных академиях.В стране сейчас действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 14 и 15 лет. В Грузии также ведется развитие футбольной инфраструктуры, это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.В стране регулярно проводятся футбольные турниры среди детей и соревнования для мотивации игроков. Также идет обмен опытом с зарубежными футбольными академиями и базами, проходят совместные встречи.При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.
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грузия, дети, футбол, спорт, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео
грузия, дети, футбол, спорт, видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видео

Развитие детского футбола в Грузии: одно из главных направлений – видео

16:53 19.06.2025 (обновлено: 17:49 19.06.2025)
© video: Sputnik
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Федерация футбола Грузии активно занимается развитием в стране детского футбола. Особенно популярным футбол стал в последние годы после успехов в мире грузинских футболистов
Акцент в Грузии делается на создание в стране академий для юных футболистов, где ведется отбор талантливых игроков для дальнейших тренировок и обучения в центральных академиях.

В стране сейчас действует шесть академий Федерации футбола Грузии, где тренируются дети до 14 и 15 лет. В Грузии также ведется развитие футбольной инфраструктуры, это включает в себя строительство и модернизацию стадионов и тренировочных баз.

В стране регулярно проводятся футбольные турниры среди детей и соревнования для мотивации игроков. Также идет обмен опытом с зарубежными футбольными академиями и базами, проходят совместные встречи.

При обучении юных футболистов используются современные технологии и методики, включая мониторинг физической активности и видеоанализ.
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