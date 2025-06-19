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Снаряд упал возле здания посольства Грузии в Израиле

Снаряд упал возле здания посольства Грузии в Израиле

Sputnik Грузия

Дипломатическое представительство Грузии в Израиле продолжает свою деятельность в штатном режиме 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T12:57+0400

2025-06-19T12:57+0400

2025-06-19T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Снаряд упал на территорию, прилегающую к зданию посольства Грузии в Израиле, сообщили в дипломатическом представительстве. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля"."Сегодня на территории, прилегающей к зданию, где находится посольство Грузии, упал снаряд. Здание посольства Грузии в результате инцидента не пострадало", – говорится в сообщении.Дипмиссия соблюдает инструкции по безопасности, установленные соответствующими службами, и продолжает работу.Посольство призвало граждан Грузии следовать указаниям местных властей. При необходимости граждане Грузии могут связаться с посольством по номерам: +972 526 919092, горячая линия +972 3 609 3206. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Тегеран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам Израиля. При этом с обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран, в свою очередь, грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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