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Тбилисское метро пополнится сотней новых вагонов – мэрия
Тбилисское метро пополнится сотней новых вагонов – мэрия
Sputnik Грузия
Также будут обновлены системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, информирования пассажиров и телефонной связи 19.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-19T11:52+0400
2025-06-19T11:52+0400
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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Тбилисское метро в скором времени пополнится новыми 111 вагонами, заявил вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе. Ткемаладзе представил реализованные за последние годы проекты по улучшению общественного транспорта и транспортной политики в целом. Он также подвел итоги осуществленных мэрией проектов по обновлению метрополитена столицы. "Капитально отремонтировано 138 вагонов, проведена реконструкция/восстановление станций метро "Гоциридзе" и "Авлабари", подписано соглашение о подготовке эскизного проекта по реконструкции 12 станций метро", – доложил Ткемаладзе. По его словам, мэрия выполнила и обещание, связанное в покупкой 200 новых 18-метровых автобусов. Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, проект по реконструкции и ремонту 12 станций Тбилисского метрополитена обойдется примерно в 55 миллионов евро. ЕБРР выделит кредит в 50,6 миллиона евро, а еще 5 миллионов евро предоставит Зеленый климатический фонд в виде гранта. Кроме того, будут обновлены системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, системы информирования пассажиров и телефонной связи. Тбилисский метрополитен состоит из двух веток. На ветке "Варкетили" – "Театр Ахметели" расположено 16 станций, на ветке "Вокзальная площадь" – "Государственный университет" – семь станций. Общая протяженность линий метро – 57 км, из них первой линии – 40 км, а второй – 17 км. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, ебрр
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, ебрр
Тбилисское метро пополнится сотней новых вагонов – мэрия
Также будут обновлены системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, информирования пассажиров и телефонной связи
ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Тбилисское метро в скором времени пополнится новыми 111 вагонами, заявил вице-мэр столицы Георгий Ткемаладзе.
Ткемаладзе представил реализованные за последние годы проекты по улучшению общественного транспорта и транспортной политики в целом.
"В ближайшее время будет подписано соответствующее соглашение и добавлено 111 новых вагонов метро", – сказал Ткемаладзе.
Он также подвел итоги осуществленных мэрией проектов по обновлению метрополитена столицы.
"Капитально отремонтировано 138 вагонов, проведена реконструкция/восстановление станций метро "Гоциридзе" и "Авлабари", подписано соглашение о подготовке эскизного проекта по реконструкции 12 станций метро", – доложил Ткемаладзе.
По его словам, мэрия выполнила и обещание, связанное в покупкой 200 новых 18-метровых автобусов.
"Много лет назад у нас были амбиции, хотя были и некоторые опасения относительно возможности обновления автобусного парка. Сегодня это уже реальность, и у нас более 900 новых автобусов... У нас также обновлен парк микроавтобусов", – сказал Ткемаладзе.
Как ранее заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, проект по реконструкции и ремонту 12 станций Тбилисского метрополитена обойдется примерно в 55 миллионов евро. ЕБРР выделит кредит в 50,6 миллиона евро, а еще 5 миллионов евро предоставит Зеленый климатический фонд в виде гранта.
Планируется замена трех и модернизация 30 эскалаторов, а также замена панели контроля и управления эскалаторами и электромеханическими устройствами. Станции метро будут больше адаптированы к нуждам лиц с ОВЗ.
Кроме того, будут обновлены системы дренажа, вентиляции, противопожарной защиты, системы информирования пассажиров и телефонной связи.
Тбилисский метрополитен состоит из двух веток. На ветке "Варкетили" – "Театр Ахметели" расположено 16 станций, на ветке "Вокзальная площадь" – "Государственный университет" – семь станций. Общая протяженность линий метро – 57 км, из них первой линии – 40 км, а второй – 17 км.