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В Тбилиси выросли продажи квартир

В Тбилиси выросли продажи квартир

Sputnik Грузия

В прошлом месяце средняя цена продажи составила $1 266/кв. м 19.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-19T10:51+0400

2025-06-19T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 19 июн — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси вырос – в мае продано 3,3 тысячи, что на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и на 3% больше, чем в апреле 2025 года, говорится в ежемесячном обзоре рынка недвижимости TBC Capital. По информации аналитиков, объем рынка в мае составил 276 миллионов долларов, на 14% больше, чем за отчетный период 2024 года, и на 4% больше, чем в апреле 2024 года. В мае средняя цена продажи составила $1 266/кв. м, что на 6% больше, чем в мае прошлого года. По сравнению с предыдущим месяцем, апрелем, цена продажи выросла на 1%. Всего в мае было продано 619 новых квартир, это на 13% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По старым квартирам было совершено 2 685 сделок, что на 10% больше, чем в мае 2024 года. В этот период больше всего квартир продано в районах Диди Дигоми и Сабуртало. По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси снизилась по сравнению с маем 2024 года на 12%, и составила 10,6 доллара за квадратный метр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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