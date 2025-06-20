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Беженцы в Грузии: большой вызов для общества и государства – видео

Беженцы в Грузии: большой вызов для общества и государства – видео

Sputnik Грузия

Проблема беженцев и вынужденно перемещенных лиц остается очень болезненной для Грузии. После вооруженных конфликтов в начале 90-х годов сотни тысяч вынужденно... 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T14:38+0400

2025-06-20T14:38+0400

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Десятки лет помощь государства была несоизмерима с их потерями, хотя затем часть переселенцев интегрировались в общество и наладили свою жизнь тем или иным образом, устраиваясь на работу или отправляясь за границу в поисках заработка. В последние годы для Грузии стала актуальной проблема беженцев из соседних стран, которые покидают их главным образом из-за проблемы вооруженных конфликтов, экономического кризиса, а также в результате стихийных бедствий.Геополитическое положение Грузии влияет на то, что сюда прибывают не только беженцы из постсоветских стран, но и из государств Ближнего Востока, Азии и Африки, число которых в последние годы резко возросло. Они тоже пытаются как-то выжить в стране, найти тут себе убежище и заработок, позволяющий им существовать.В Грузии все вопросы в этой сфере регулирует министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению. Но усилий государства иногда оказывается недостаточно, хотя власти проводят реформы в этом направлении.

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