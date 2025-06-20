Беженцы в Грузии: большой вызов для общества и государства – видео
14:38 20.06.2025 (обновлено: 16:12 20.06.2025)
© video: Sputnik
Подписаться
Проблема беженцев и вынужденно перемещенных лиц остается очень болезненной для Грузии. После вооруженных конфликтов в начале 90-х годов сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц остались без средств к существованию и жилья, искали возможность выжить.
Десятки лет помощь государства была несоизмерима с их потерями, хотя затем часть переселенцев интегрировались в общество и наладили свою жизнь тем или иным образом, устраиваясь на работу или отправляясь за границу в поисках заработка.
В последние годы для Грузии стала актуальной проблема беженцев из соседних стран, которые покидают их главным образом из-за проблемы вооруженных конфликтов, экономического кризиса, а также в результате стихийных бедствий.
Геополитическое положение Грузии влияет на то, что сюда прибывают не только беженцы из постсоветских стран, но и из государств Ближнего Востока, Азии и Африки, число которых в последние годы резко возросло. Они тоже пытаются как-то выжить в стране, найти тут себе убежище и заработок, позволяющий им существовать.
В Грузии все вопросы в этой сфере регулирует министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению. Но усилий государства иногда оказывается недостаточно, хотя власти проводят реформы в этом направлении.
В последние годы для Грузии стала актуальной проблема беженцев из соседних стран, которые покидают их главным образом из-за проблемы вооруженных конфликтов, экономического кризиса, а также в результате стихийных бедствий.
Геополитическое положение Грузии влияет на то, что сюда прибывают не только беженцы из постсоветских стран, но и из государств Ближнего Востока, Азии и Африки, число которых в последние годы резко возросло. Они тоже пытаются как-то выжить в стране, найти тут себе убежище и заработок, позволяющий им существовать.
В Грузии все вопросы в этой сфере регулирует министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, беженцев и расселению. Но усилий государства иногда оказывается недостаточно, хотя власти проводят реформы в этом направлении.