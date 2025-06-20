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Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны семь иностранцев

Борьба с нелегалами в Грузии: задержаны семь иностранцев

Sputnik Грузия

Нелегальные мигранты, задержанные в Грузии, будут депортированы в страны своего гражданства 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T12:57+0400

2025-06-20T12:57+0400

2025-06-20T12:57+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Семь иностранцев, незаконно находящихся на территории Грузии, в том числе граждане Индии и Нигерии, задержаны сотрудниками Департамента миграции, сообщили в пресс-службе МВД.Установлено, что задержанные лица злоупотребили сроками, установленными процедурой предоставления убежища, и годами оставались в стране без законных оснований."В рамках борьбы с нелегальной миграцией сотрудники Департамента миграции провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю. На основании полученной информации, сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований", – говорится в сообщении. В настоящее время задержанные находятся в Центре временного размещения Департамента миграции. Впоследствии они будут депортированы в страны своего гражданства.Согласно законодательству Грузии, иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, если их пребывание в стране противоречит государственной безопасности или (и) общественному порядку в Грузии, а также в случае систематического нарушения ими законодательства Грузии или в случае совершения ими преступления. Решение о выдворении иностранных граждан принимает как Департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам, находящимся в Грузии, решением о выдворении из страны предоставляется разумный срок, определенный органом, уполномоченным на рассмотрение вопроса о выдворении иностранцев из Грузии, от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию не за счет расходов госбюджета. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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