https://sputnik-georgia.ru/20250620/buduschee-fintekha-natsbank-gruzii-sobral-ekspertov-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-tbilisi-293843855.html

Будущее финтеха: Нацбанк Грузии собрал экспертов на международной конференции в Тбилиси

Будущее финтеха: Нацбанк Грузии собрал экспертов на международной конференции в Тбилиси

Sputnik Грузия

Цель мероприятия – углубление сотрудничества между бизнесом и государством на этапах разработки и реализации стратегических инициатив 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T15:57+0400

2025-06-20T15:57+0400

2025-06-20T16:15+0400

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национальный банк грузии

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ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Национальный банк Грузии разработал прозрачную, гибкую и ориентированную на потребности финтеха нормативную базу в целях содействия диверсификации и инновациям в сфере финансовых услуг, заявила глава Нацбанка Натия Турнава на международной конференции по финансовым технологиям. Международная конференция, организованная Национальным банком, направлена на повышение осведомленности о стратегии развития финтеха. Цель мероприятия – углубление сотрудничества между частным и государственным секторами как в процессе разработки стратегии, так и на этапе ее практической реализации. Развитие финансовых технологий и сервисов является одним из приоритетных направлений деятельности Национального банка, и в этом направлении, как отметила Турнава, предпринимаются важные шаги, что положительно сказывается и на финансовом секторе, и на экономическом развитии страны в целом. В Грузии уже достаточно развита технологическая инфраструктура, особенно выделяются коммерческий банковский сектор и те инновации, которые он внедрил для упрощения повседневных финансовых операций граждан, заявил в свою очередь мэр Тбилиси Каха Каладзе. Географическое положение Грузии создает возможность объединить культурное разнообразие и легкость ведения бизнеса в финтех-секторе, что повышает спрос на внедрение инновационных технологий и сервисов, отметил он. Он также отметил, что, учитывая широту финансового обслуживания – банковского, инвестиционного, страхового и других направлений, – развитие финтеха как альтернативной финансовой системы в Грузии имеет большое значение.Национальный банк Грузии активно работает над развитием финансовых технологий, что подтверждается рядом успешных шагов, предпринятых для продвижения новых технологий и развития финтех-экосистемы, таких как открытый банкинг, цифровой лари, лаборатория регулирования и другие. Кроме того, в целях повышения осведомленности в финансовых технологиях постоянно проводятся информационно-образовательные встречи с привлечением международных партнеров и экспертов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава, национальный банк грузии