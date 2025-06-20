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Будущее финтеха: Нацбанк Грузии собрал экспертов на международной конференции в Тбилиси
Будущее финтеха: Нацбанк Грузии собрал экспертов на международной конференции в Тбилиси
Sputnik Грузия
Цель мероприятия – углубление сотрудничества между бизнесом и государством на этапах разработки и реализации стратегических инициатив 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T15:57+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Национальный банк Грузии разработал прозрачную, гибкую и ориентированную на потребности финтеха нормативную базу в целях содействия диверсификации и инновациям в сфере финансовых услуг, заявила глава Нацбанка Натия Турнава на международной конференции по финансовым технологиям. Международная конференция, организованная Национальным банком, направлена на повышение осведомленности о стратегии развития финтеха. Цель мероприятия – углубление сотрудничества между частным и государственным секторами как в процессе разработки стратегии, так и на этапе ее практической реализации. Развитие финансовых технологий и сервисов является одним из приоритетных направлений деятельности Национального банка, и в этом направлении, как отметила Турнава, предпринимаются важные шаги, что положительно сказывается и на финансовом секторе, и на экономическом развитии страны в целом. В Грузии уже достаточно развита технологическая инфраструктура, особенно выделяются коммерческий банковский сектор и те инновации, которые он внедрил для упрощения повседневных финансовых операций граждан, заявил в свою очередь мэр Тбилиси Каха Каладзе. Географическое положение Грузии создает возможность объединить культурное разнообразие и легкость ведения бизнеса в финтех-секторе, что повышает спрос на внедрение инновационных технологий и сервисов, отметил он. Он также отметил, что, учитывая широту финансового обслуживания – банковского, инвестиционного, страхового и других направлений, – развитие финтеха как альтернативной финансовой системы в Грузии имеет большое значение.Национальный банк Грузии активно работает над развитием финансовых технологий, что подтверждается рядом успешных шагов, предпринятых для продвижения новых технологий и развития финтех-экосистемы, таких как открытый банкинг, цифровой лари, лаборатория регулирования и другие. Кроме того, в целях повышения осведомленности в финансовых технологиях постоянно проводятся информационно-образовательные встречи с привлечением международных партнеров и экспертов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, тбилиси, натия турнава, национальный банк грузии
Будущее финтеха: Нацбанк Грузии собрал экспертов на международной конференции в Тбилиси
15:57 20.06.2025 (обновлено: 16:15 20.06.2025)
Цель мероприятия – углубление сотрудничества между бизнесом и государством на этапах разработки и реализации стратегических инициатив
ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Национальный банк Грузии разработал прозрачную, гибкую и ориентированную на потребности финтеха нормативную базу в целях содействия диверсификации и инновациям в сфере финансовых услуг, заявила глава Нацбанка Натия Турнава на международной конференции по финансовым технологиям.
Международная конференция, организованная Национальным банком, направлена на повышение осведомленности о стратегии развития финтеха. Цель мероприятия – углубление сотрудничества между частным и государственным секторами как в процессе разработки стратегии, так и на этапе ее практической реализации.
"Мы надеемся, что сегодняшняя конференция способствует формированию единого видения развития финтех-индустрии в Грузии, чтобы укрепить нашу конкурентоспособность как в регионе, так и на международной арене", – заявила Турнава.
Развитие финансовых технологий и сервисов является одним из приоритетных направлений деятельности Национального банка, и в этом направлении, как отметила Турнава, предпринимаются важные шаги, что положительно сказывается и на финансовом секторе, и на экономическом развитии страны в целом.
В Грузии уже достаточно развита технологическая инфраструктура, особенно выделяются коммерческий банковский сектор и те инновации, которые он внедрил для упрощения повседневных финансовых операций граждан, заявил в свою очередь мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Географическое положение Грузии создает возможность объединить культурное разнообразие и легкость ведения бизнеса в финтех-секторе, что повышает спрос на внедрение инновационных технологий и сервисов, отметил он.
"Технологии способны преодолевать географические барьеры, увеличивать скорость транзакций, безопасность и прозрачность, а также предлагать более адаптированные финансовые услуги как местным потребителям, так и туристам", – заявил Каладзе.
Он также отметил, что, учитывая широту финансового обслуживания – банковского, инвестиционного, страхового и других направлений, – развитие финтеха как альтернативной финансовой системы в Грузии имеет большое значение.
Национальный банк Грузии активно работает над развитием финансовых технологий, что подтверждается рядом успешных шагов, предпринятых для продвижения новых технологий и развития финтех-экосистемы, таких как открытый банкинг, цифровой лари, лаборатория регулирования и другие.
Кроме того, в целях повышения осведомленности в финансовых технологиях постоянно проводятся информационно-образовательные встречи с привлечением международных партнеров и экспертов.