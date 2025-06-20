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Бюджет Тбилиси увеличился на 60 миллионов – на что пойдут дополнительные средства
Бюджет Тбилиси увеличился на 60 миллионов – на что пойдут дополнительные средства
Sputnik Грузия
Дополнительные бюджетные средства будут направлены на инфраструктурные проекты и социальные программы 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2025 год увеличился на 62,2 млн лари и превысил 2,3 млрд, соответствующее решение на сегодняшнем заседании утвердило городское собрание (cакребуло). По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, дополнительные бюджетные средства будут направлены на инфраструктурные проекты и социальные программы. По его словам, следующие четыре года будут еще более важными для города. Мэрия уже запланировала много проектов, о которых будет постепенно информировать общество. Согласно утвержденному в декабре 2024 года документу, размер ассигнований Тбилиси в 2025 году составляет 2,2 миллиарда лари, из которых большая часть – это расходы на инфраструктуру города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, бюджет тбилиси
грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, бюджет тбилиси
Бюджет Тбилиси увеличился на 60 миллионов – на что пойдут дополнительные средства
10:52 20.06.2025 (обновлено: 10:58 20.06.2025)
Дополнительные бюджетные средства будут направлены на инфраструктурные проекты и социальные программы
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2025 год увеличился на 62,2 млн лари и превысил 2,3 млрд, соответствующее решение на сегодняшнем заседании утвердило городское собрание (cакребуло).
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, дополнительные бюджетные средства будут направлены на инфраструктурные проекты и социальные программы.
"Несмотря на то, что в столице реализуется много хороших и важных проектов, существуют серьезные вызовы и проблемы, и все они требуют достойного ответа. Мы готовы и дальше работать на благо развития города. Хочу поблагодарить население столицы за поддержку, ведь с 2017 года население поддерживает нас и стоит рядом с нами во всех важных инициативах, самое главное, они доверяют нам и проходят вместе с нами все этапы развития города", – заявил Каладзе.
По его словам, следующие четыре года будут еще более важными для города.
Мэрия уже запланировала много проектов, о которых будет постепенно информировать общество.
Согласно утвержденному в декабре 2024 года документу, размер ассигнований Тбилиси в 2025 году составляет 2,2 миллиарда лари, из которых большая часть – это расходы на инфраструктуру города.