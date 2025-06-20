https://sputnik-georgia.ru/20250620/byudzhet-tbilisi-uvelichilsya-na-60-millionov---na-chto-poydut-dopolnitelnye-sredstva-293839375.html

Бюджет Тбилиси увеличился на 60 миллионов – на что пойдут дополнительные средства

Бюджет Тбилиси увеличился на 60 миллионов – на что пойдут дополнительные средства

Sputnik Грузия

Дополнительные бюджетные средства будут направлены на инфраструктурные проекты и социальные программы 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T10:52+0400

2025-06-20T10:52+0400

2025-06-20T10:58+0400

грузия

новости

экономика

каха каладзе

тбилиси

бюджет тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/02/280787154_0:305:3078:2036_1920x0_80_0_0_d15cfbefff4d05bc5e7636cd8672ca49.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Бюджет Тбилиси на 2025 год увеличился на 62,2 млн лари и превысил 2,3 млрд, соответствующее решение на сегодняшнем заседании утвердило городское собрание (cакребуло). По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, дополнительные бюджетные средства будут направлены на инфраструктурные проекты и социальные программы. По его словам, следующие четыре года будут еще более важными для города. Мэрия уже запланировала много проектов, о которых будет постепенно информировать общество. Согласно утвержденному в декабре 2024 года документу, размер ассигнований Тбилиси в 2025 году составляет 2,2 миллиарда лари, из которых большая часть – это расходы на инфраструктуру города.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, каха каладзе, тбилиси, бюджет тбилиси