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Гордость Грузии – монастырский пещерный комплекс Вардзия на юге страны

Гордость Грузии – монастырский пещерный комплекс Вардзия на юге страны

Sputnik Грузия

Вардзия – не просто монастырь. Это целый подземный мир, спрятанный в склоне горы: церкви, кельи, винные погреба и тоннели, прорубленные в камне почти 900 лет... 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T13:06+0400

2025-06-20T13:06+0400

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Легенды о царице Тамар, тайные ходы и панорамы, от которых захватывает дух – съемочная группа Sputnik Грузия отправилась туда, где прошлое все еще живо. Подробности – в видеоматериале

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, культура, вардзия, туристические достопримечательности, видео