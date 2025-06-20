https://sputnik-georgia.ru/20250620/gordost-gruzii--monastyrskiy-peschernyy-kompleks-vardziya-na-yuge-strany-293842912.html
Гордость Грузии – монастырский пещерный комплекс Вардзия на юге страны
Гордость Грузии – монастырский пещерный комплекс Вардзия на юге страны
Sputnik Грузия
Вардзия – не просто монастырь. Это целый подземный мир, спрятанный в склоне горы: церкви, кельи, винные погреба и тоннели, прорубленные в камне почти 900 лет... 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T13:06+0400
2025-06-20T13:06+0400
2025-06-20T13:06+0400
мультимедиа
видео
видео-новости из грузии
туризм
культура
вардзия
туристические достопримечательности
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/14/293842726_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70d5b0c1f495caeb971adbadddbb481a.jpg
Легенды о царице Тамар, тайные ходы и панорамы, от которых захватывает дух – съемочная группа Sputnik Грузия отправилась туда, где прошлое все еще живо. Подробности – в видеоматериале
вардзия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/14/293842726_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_21018e13aeaa0e896b369909a7ccf873.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, культура, вардзия, туристические достопримечательности, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, туризм, культура, вардзия, туристические достопримечательности, видео
Гордость Грузии – монастырский пещерный комплекс Вардзия на юге страны
Вардзия – не просто монастырь. Это целый подземный мир, спрятанный в склоне горы: церкви, кельи, винные погреба и тоннели, прорубленные в камне почти 900 лет назад
Легенды о царице Тамар, тайные ходы и панорамы, от которых захватывает дух – съемочная группа Sputnik Грузия отправилась туда, где прошлое все еще живо. Подробности – в видеоматериале