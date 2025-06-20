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Граждане Тайланда содействовали проституции в Грузии – задержаны семь человек
Граждане Тайланда содействовали проституции в Грузии – задержаны семь человек
Sputnik Грузия
Обвиняемые предоставляли помещения в 10 заведениях на улицах Николадзе, Вашловани, Костава и Ахвледиани в Тбилиси 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T22:31+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Семь граждан Таиланда задержаны по обвинению в содействии проституции и передачи места для занятия проституцией в Тбилиси, - им грозит до четырех лет тюремного заключения, сообщило МВД Грузии. По информации ведомства, в результате расследования, в том числе негласных следственных действий, проведенных на основании постановления судьи, установлено, что обвиняемые систематически оказывали поддержку женщинам, занимающимся проституцией. В частности, обвиняемые предоставляли помещения в 10 заведениях на улицах Николадзе, Вашловани, Костава и Ахвледиани в Тбилиси, в обмен на определенную сумму денег. В ходе следствия также установлено, что администраторы указанных заведений помогали женщинам, занимающимся проституцией, находить клиентов, а взамен платили процент от вознаграждения, получаемого ими за оказание сексуальных услуг. Выяснилось, что основным источником дохода этих заведений было содействие проституции. В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полиция задержала семь администраторов и закрыла все объекты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, таиланд, тбилиси
новости, грузия, происшествия, таиланд, тбилиси
Граждане Тайланда содействовали проституции в Грузии – задержаны семь человек
Обвиняемые предоставляли помещения в 10 заведениях на улицах Николадзе, Вашловани, Костава и Ахвледиани в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Семь граждан Таиланда задержаны по обвинению в содействии проституции и передачи места для занятия проституцией в Тбилиси, - им грозит до четырех лет тюремного заключения, сообщило МВД Грузии.
По информации ведомства, в результате расследования, в том числе негласных следственных действий, проведенных на основании постановления судьи, установлено, что обвиняемые систематически оказывали поддержку женщинам, занимающимся проституцией.
В частности, обвиняемые предоставляли помещения в 10 заведениях на улицах Николадзе, Вашловани, Костава и Ахвледиани в Тбилиси, в обмен на определенную сумму денег.
В ходе следствия также установлено, что администраторы указанных заведений помогали женщинам, занимающимся проституцией, находить клиентов, а взамен платили процент от вознаграждения, получаемого ими за оказание сексуальных услуг.
Выяснилось, что основным источником дохода этих заведений было содействие проституции.
В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полиция задержала семь администраторов и закрыла все объекты.