https://sputnik-georgia.ru/20250620/gruziyu-kritikuyut-za-otkaz-vypolnyat-trebovaniya-izvne--deputat-o-rezolyutsii-ep-293842149.html

Грузию критикуют за отказ выполнять требования извне – депутат о резолюции ЕП

Грузию критикуют за отказ выполнять требования извне – депутат о резолюции ЕП

Sputnik Грузия

Грузинское правительство руководствуется национальными интересами и не воспринимает всерьез маскарад, разыгрываемый в стенах Европейского парламента, заявил... 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T13:58+0400

2025-06-20T13:58+0400

2025-06-20T13:58+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

европарламент

грузинская мечта - демократическая грузия

бидзина иванишвили

михаил саакашвили

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23538/68/235386841_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_67839636600397332066f3444429b4bd.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Критика в адрес Грузии со стороны Запада усилилась после 2021 года, когда стало очевидно, что у власти находится команда, которая не подчиняется внешним требованиям и отказывается выполнять указания извне, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Европарламент 18 июня принял резолюцию, в которой выразил серьезную обеспокоенность положением со свободой СМИ в Грузии и потребовал немедленного и безусловного освобождения основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. ЕП выразил сожаление в связи с бездействием ЕС и стран-членов и вновь призвал к введению санкций в отношении лидеров и высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты". Соответственно, наказывать, по их мнению, следует не только власть в лице "Грузинской мечты", которая отказывается выполнять эти указания, но и народ, который, как отметил политик, осмеливается выбирать правительство, ставящее своей целью укрепление суверенитета и развитие экономики страны."На этом фоне мы видим, как Европарламент превратился в маскарад, когда люди стоят с транспарантами и устраивают шоу. На этих транспарантах изображены представители кровавого, палаческого режима", – заявил Гордуладзе. За день до принятия резолюции в Европарламенте состоялись дебаты по вопросу свободы СМИ в Грузии, на которых прозвучали критические заявление в адрес нынешней власти. А до начала дебатов несколько европарламентариев развернули баннеры в поддержку участников проевропейских протестов и политиков, находящихся в заключении. Среди них был и плакат в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Это уже седьмая по счету критическая резолюция, принятая Европарламентом по Грузии при нынешней власти. Последнюю резолюцию – "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы, Европарламент принял 13 февраля 2025 года. Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента потребовали введения санкций в отношении лидеров правящей команды, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе. В "Грузинской мечте" подобные резолюции называют несерьезными и несправедливыми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили