https://sputnik-georgia.ru/20250620/gruziyu-kritikuyut-za-otkaz-vypolnyat-trebovaniya-izvne--deputat-o-rezolyutsii-ep-293842149.html
Грузию критикуют за отказ выполнять требования извне – депутат о резолюции ЕП
Грузию критикуют за отказ выполнять требования извне – депутат о резолюции ЕП
Sputnik Грузия
Грузинское правительство руководствуется национальными интересами и не воспринимает всерьез маскарад, разыгрываемый в стенах Европейского парламента, заявил... 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T13:58+0400
2025-06-20T13:58+0400
2025-06-20T13:58+0400
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ираклий кобахидзе
европарламент
грузинская мечта - демократическая грузия
бидзина иванишвили
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Критика в адрес Грузии со стороны Запада усилилась после 2021 года, когда стало очевидно, что у власти находится команда, которая не подчиняется внешним требованиям и отказывается выполнять указания извне, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе. Европарламент 18 июня принял резолюцию, в которой выразил серьезную обеспокоенность положением со свободой СМИ в Грузии и потребовал немедленного и безусловного освобождения основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. ЕП выразил сожаление в связи с бездействием ЕС и стран-членов и вновь призвал к введению санкций в отношении лидеров и высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты". Соответственно, наказывать, по их мнению, следует не только власть в лице "Грузинской мечты", которая отказывается выполнять эти указания, но и народ, который, как отметил политик, осмеливается выбирать правительство, ставящее своей целью укрепление суверенитета и развитие экономики страны."На этом фоне мы видим, как Европарламент превратился в маскарад, когда люди стоят с транспарантами и устраивают шоу. На этих транспарантах изображены представители кровавого, палаческого режима", – заявил Гордуладзе. За день до принятия резолюции в Европарламенте состоялись дебаты по вопросу свободы СМИ в Грузии, на которых прозвучали критические заявление в адрес нынешней власти. А до начала дебатов несколько европарламентариев развернули баннеры в поддержку участников проевропейских протестов и политиков, находящихся в заключении. Среди них был и плакат в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Это уже седьмая по счету критическая резолюция, принятая Европарламентом по Грузии при нынешней власти. Последнюю резолюцию – "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы, Европарламент принял 13 февраля 2025 года. Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента потребовали введения санкций в отношении лидеров правящей команды, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе. В "Грузинской мечте" подобные резолюции называют несерьезными и несправедливыми. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия, бидзина иванишвили, михаил саакашвили
Грузию критикуют за отказ выполнять требования извне – депутат о резолюции ЕП
Грузинское правительство руководствуется национальными интересами и не воспринимает всерьез маскарад, разыгрываемый в стенах Европейского парламента, заявил представитель правящей партии
ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Критика в адрес Грузии со стороны Запада усилилась после 2021 года, когда стало очевидно, что у власти находится команда, которая не подчиняется внешним требованиям и отказывается выполнять указания извне, заявил депутат правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчил Гордуладзе.
Европарламент 18 июня принял резолюцию, в которой выразил серьезную обеспокоенность положением со свободой СМИ в Грузии и потребовал немедленного и безусловного освобождения основательницы изданий Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели. ЕП выразил сожаление в связи с бездействием ЕС и стран-членов и вновь призвал к введению санкций в отношении лидеров и высокопоставленных чиновников "Грузинской мечты".
"Общество, наверное, уже сбилось со счета, какая это по счету резолюция – их уже точно больше шести. Подсчитывать заявления тоже уже невозможно. Подобные заявления особенно активизировались после 2021 года, когда оказалось, что в Грузии есть власть, которая осмелилась отказать в выполнении конкретных требований и указаний", – заявил Гордуладзе.
Соответственно, наказывать, по их мнению, следует не только власть в лице "Грузинской мечты", которая отказывается выполнять эти указания, но и народ, который, как отметил политик, осмеливается выбирать правительство, ставящее своей целью укрепление суверенитета и развитие экономики страны.
"На этом фоне мы видим, как Европарламент превратился в маскарад, когда люди стоят с транспарантами и устраивают шоу. На этих транспарантах изображены представители кровавого, палаческого режима", – заявил Гордуладзе.
За день до принятия резолюции в Европарламенте состоялись дебаты по вопросу свободы СМИ в Грузии, на которых прозвучали критические заявление в адрес нынешней власти. А до начала дебатов несколько европарламентариев развернули баннеры в поддержку участников проевропейских протестов и политиков, находящихся в заключении. Среди них был и плакат в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Это уже седьмая по счету критическая резолюция, принятая Европарламентом по Грузии при нынешней власти. Последнюю резолюцию – "О дальнейшем ухудшении политической ситуации в Грузии", призывающую ввести санкции в отношении лидеров правящей партии "Грузинская мечта" и провести в стране новые парламентские выборы, Европарламент принял 13 февраля 2025 года.
Подобно предыдущей резолюции по Грузии, депутаты Европарламента потребовали введения санкций в отношении лидеров правящей команды, в том числе основателя правящей партии Бидзины Иванишвили и премьера Ираклия Кобахидзе.
В "Грузинской мечте" подобные резолюции называют несерьезными и несправедливыми.