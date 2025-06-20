https://sputnik-georgia.ru/20250620/gulyal-s-klefedronom-v-karmanakh-po-tbilisi--muzhchine-grozit-do-shesti-let-tyurmy-293842341.html

Гулял с клефедроном в карманах по Тбилиси – мужчине грозит до шести лет тюрьмы

Гулял с клефедроном в карманах по Тбилиси – мужчине грозит до шести лет тюрьмы

Sputnik Грузия

МВД ужесточило меры против наркопреступлений и активно работает над выявлением лиц, связанных с распространением и употреблением наркотиков 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T14:55+0400

2025-06-20T14:55+0400

2025-06-20T15:07+0400

происшествия

грузия

новости

тбилиси

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/04/260209141_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_3b34b46431074f219dc5b4ef57c22a36.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Двадцать упаковок наркотического вещества клефедрон (опасный наркотик, дешевый аналог мефедрона – ред.) полиция обнаружила у 36-летнего мужчины, говорится в сообщении МВД Грузии. Сотрудники патрульной полиции остановили мужчину во время прогулки по Тбилиси для проверки. В результате личного досмотра у него в качестве вещественного доказательства изъяли двадцать упаковок клефедрона, после чего задержали на месте. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ, что грозит лишением свободы на срок до шести лет. Борьба с наркопреступностью Активные аресты за преступления, связанные с наркотиками, начались после того, как в парламент Грузии поступили поправки в восемь законов, направленные на ужесточение наркополитики в стране и изменение сроков уголовного и административного наказания. Согласно принятым поправкам, торговля наркотиками попала в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". Имущество наркоторговцев и их родственников, добытое преступным путем, будет изыматься в пользу государства. Кроме того, ужесточены сроки наказания за сбыт и продажу наркотиков. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, тбилиси, наркопреступления в грузии