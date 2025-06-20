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Ложь и спекуляция – "Грузинская мечта" о декларации об имуществе Иванишвили

Ложь и спекуляция – "Грузинская мечта" о декларации об имуществе Иванишвили

Sputnik Грузия

Иванишвили заполнил имущественную декларацию 4 октября 2024 года, как того требует закон, в качестве кандидата в депутаты на парламентских выборах 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T18:42+0400

2025-06-20T18:42+0400

2025-06-20T18:42+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Неправительственная организация "Международная прозрачность – Грузия" в очередной раз пытается ввести общественность в заблуждение и распространяет ложную информацию, говоря об имущественной декларации почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, сказано в заявлении правящей партии "Грузинская мечта". "Грузинская мечта" прокомментировала заявление НПО "Международная прозрачность – Грузия"(Transparency International Georgia), согласно которой обязанность заполнять декларацию об имуществе у почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили возникла после парламентских выборов 2024 года в связи с его краткосрочным пребыванием в качестве депутата, и, несмотря на это, его декларацию невозможно найти на сайте деклараций. Как пояснили в правящей партии, Иванишвили заполнил имущественную декларацию 4 октября 2024 года, как того требует закон, в качестве кандидата в депутаты на парламентских выборах. "Грузинская мечта" напомнила "Международной прозрачности", что, согласно закону Грузии "О борьбе с коррупцией", лицо обязано представить декларацию о своем имущественном положении в Бюро государственной службы в течение двух месяцев с момента назначения на должность. Также согласно этому закону, лицо освобождается от этой обязанности, если оно занимает должность в системе государственного учреждения не более двух месяцев. В соответствии с этим же законом, кандидат в депутаты парламента обязан в течение недели после регистрации заполнить и представить упрощенную имущественную декларацию, кроме случаев, когда он уже подал декларацию в текущем году. Как отметили в правящей партии, парламент XI созыва признал полномочия депутатов, в том числе Бидзины Иванишвили, первого номера списка "Грузинской мечты", на первом заседании, состоявшемся 25 ноября 2024 года. А его депутатские полномочия были прекращены 10 декабря того же года по его же заявлению. Таким образом, период, в течение которого Иванишвили занимал должность, не превышает двух месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия