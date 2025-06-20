https://sputnik-georgia.ru/20250620/moshennichestvo-na-11-millionov---glava-stroitelnoy-kompanii-zaderzhana-v-tbilisi-293839506.html

Мошенничество на 11 миллионов – глава строительной компании задержана в Тбилиси

Мошенничество на 11 миллионов – глава строительной компании задержана в Тбилиси

Sputnik Грузия

По версии следствия, обвиняемая в 2020-2024 годах заключила договоры с гражданами и продала квартиры в строящемся многоэтажном доме 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T11:48+0400

2025-06-20T11:48+0400

2025-06-20T11:55+0400

происшествия

грузия

новости

генеральная прокуратура грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/01/287115190_0:63:960:603_1920x0_80_0_0_48b8fc3aa23b19a17c11165ab287d895.jpg

ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Глава строительной компании "Сектор 7" задержана полицией по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере – речь идет об 11 миллионах лари и 161 потерпевшем, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемая совместно с еще одним руководителем строительной компании, который уже отбывает наказание по другому делу, в 2020-2024 годах заключила договоры с гражданами и продала квартиры в строящемся многоэтажном доме. В результате в общей сложности пострадал 161 гражданин, а сумма ущерба достигла 11 млн лари. Расследование ведется по статье "мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Что касается уже отбывающего наказание руководителя компании, то ему предъявят дополнительные обвинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии