https://sputnik-georgia.ru/20250620/moshennichestvo-na-11-millionov---glava-stroitelnoy-kompanii-zaderzhana-v-tbilisi-293839506.html
Мошенничество на 11 миллионов – глава строительной компании задержана в Тбилиси
Мошенничество на 11 миллионов – глава строительной компании задержана в Тбилиси
Sputnik Грузия
По версии следствия, обвиняемая в 2020-2024 годах заключила договоры с гражданами и продала квартиры в строящемся многоэтажном доме 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T11:48+0400
2025-06-20T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Глава строительной компании "Сектор 7" задержана полицией по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере – речь идет об 11 миллионах лари и 161 потерпевшем, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемая совместно с еще одним руководителем строительной компании, который уже отбывает наказание по другому делу, в 2020-2024 годах заключила договоры с гражданами и продала квартиры в строящемся многоэтажном доме. В результате в общей сложности пострадал 161 гражданин, а сумма ущерба достигла 11 млн лари. Расследование ведется по статье "мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Что касается уже отбывающего наказание руководителя компании, то ему предъявят дополнительные обвинения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
происшествия, грузия, новости, генеральная прокуратура грузии
Мошенничество на 11 миллионов – глава строительной компании задержана в Тбилиси
11:48 20.06.2025 (обновлено: 11:55 20.06.2025)
По версии следствия, обвиняемая в 2020-2024 годах заключила договоры с гражданами и продала квартиры в строящемся многоэтажном доме
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Глава строительной компании "Сектор 7" задержана полицией по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере – речь идет об 11 миллионах лари и 161 потерпевшем, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Грузии.
Следствие установило, что обвиняемая совместно с еще одним руководителем строительной компании, который уже отбывает наказание по другому делу, в 2020-2024 годах заключила договоры с гражданами и продала квартиры в строящемся многоэтажном доме.
Несмотря на взятую сумму, руководство компании не обеспечило завершение строительства дома и передачу помещений в собственность.
В результате в общей сложности пострадал 161 гражданин, а сумма ущерба достигла 11 млн лари.
Расследование ведется по статье "мошенничество в крупном размере, совершенное организованной группой". Преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет.
Что касается уже отбывающего наказание руководителя компании, то ему предъявят дополнительные обвинения.