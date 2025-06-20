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Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил более 2,6 миллиарда долларов, что на 14,6% больше по сравнению с данными за пять месяцев 2024 года 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T09:01+0400

2025-06-20T09:01+0400

2025-06-20T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2025 года вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 9,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 12,8% больше данных за январь-май 2024 года. Экспорт составил более 2,6 миллиарда долларов, что на 14,6% больше, по сравнению с данными за пять месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,6 миллиарда долларов, что на 11,8 % больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-мае 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 86,6%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 39,2%, легковых авто – на 31,8%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,9%. В то же время с начала года упал экспорт натуральных виноградных вин – на 30,5%, ферросплавов – на 30,0%, а также спиртных напитков – на 5,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 287 840,0%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 27,7%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 61,1%, телефонных аппаратов – на 6,8%, грузовых авто – на 6,1%, а также прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 4,3%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-мае 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 12,4% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика