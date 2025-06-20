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Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Sputnik Грузия
Экспорт составил более 2,6 миллиарда долларов, что на 14,6% больше по сравнению с данными за пять месяцев 2024 года 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2025 года вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 9,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 12,8% больше данных за январь-май 2024 года. Экспорт составил более 2,6 миллиарда долларов, что на 14,6% больше, по сравнению с данными за пять месяцев 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,6 миллиарда долларов, что на 11,8 % больше аналогичного показателя прошлого года. Чем торгует Грузия Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д. В январе-мае 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 86,6%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 39,2%, легковых авто – на 31,8%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,9%. В то же время с начала года упал экспорт натуральных виноградных вин – на 30,5%, ферросплавов – на 30,0%, а также спиртных напитков – на 5,7%. В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее. За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 287 840,0%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 27,7%. С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 61,1%, телефонных аппаратов – на 6,8%, грузовых авто – на 6,1%, а также прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 4,3%. С кем торгует Грузия Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-мае 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 12,4% от общего торгового оборота Грузии. В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
экономика, грузия, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Насколько выросла внешняя торговля Грузии – новые данные
Экспорт составил более 2,6 миллиарда долларов, что на 14,6% больше по сравнению с данными за пять месяцев 2024 года
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-мае 2025 года вырос на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 9,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 7,2 миллиарда долларов, что на 12,8% больше данных за январь-май 2024 года.
Внешнеторговый оборот Грузии январь-май 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
2 594,5
14,6
Импорт
7 196,1
12,8
Всего
9 790,6
13,3
Экспорт составил более 2,6 миллиарда долларов, что на 14,6% больше, по сравнению с данными за пять месяцев 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 4,6 миллиарда долларов, что на 11,8 % больше аналогичного показателя прошлого года.
Из Грузии вывозят широкий ассортимент товаров – медные руды и концентраты, ферросплавы, натуральные виноградные вина, спиртные напитки, минеральные воды, легковые автомобили, азотные удобрения, лекарства, золото, лесные и другие орехи и т. д.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии товаров в январе-мае 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
974,6
31,8
Медные руды и концентраты
136,5
86,6
Спиртные напитки
98,4
-5,7
Вино
97,7
-30,5
Ферросплавы
73,9
-30,0
В январе-мае 2025 года больше всех вырос экспорт руд драгоценных металлов и концентратов – на 86,6%, минеральных или газированных вод, с содержанием сахара – на 39,2%, легковых авто – на 31,8%, а также необработанного или полуобработанного золота, или в виде порошка – на 13,9%.
В то же время с начала года упал экспорт натуральных виноградных вин – на 30,5%, ферросплавов – на 30,0%, а также спиртных напитков – на 5,7%.
В Грузию завозят нефть и нефтепродукты, легковые автомобили, нефтяной газ и газообразный углеводород, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки, лекарственные средства, телефонные аппараты для сотовой или иной связи, грузовые автомобили, вычислительные машины и их блоки, вакцины, кровь и иммунные сыворотки и так далее.
ТОП-5 импортируемых из Грузии товаров в январе-мае 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Легковые автомобили
1 298,7
10,3
Нефтепродукты
494,6
-3,8
Картины
481,2
287 840,0
Лекарства
275,2
3,6
Газ
232,2
7,5
За отчетный период больше всего вырос импорт предметов искусства: картин, рисунков и пастели ручной работы – на 287 840,0%, а также сигар, сигарилл и сигарет, изготовленных из табака или заменителей табака – на 27,7%.
С начала года сократился импорт вычислительных машин и их блоков – на 61,1%, телефонных аппаратов – на 6,8%, грузовых авто – на 6,1%, а также прутков из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – на 4,3%.
Турция заняла первое место среди крупных торговых партнеров Грузии в январе-мае 2025 года. Внешнеторговый оборот между странами составил 1,2 миллиарда долларов, что составляет 12,4% от общего торгового оборота Грузии.
Топ-5 крупнейших торговых партнеров Грузии в январе-мае 2025 года
Страны
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Турция
1 211,2
-3,9
США
1 132,7
48,7
Россия
1 055,6
4,9
Китай
840,4
21,4
Кыргызстан
569,7
57,1
В десятку торговых партнеров Грузии также входят: Азербайджан, Германия, Казахстан, Великобритания и Армения.