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Несколько человек задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях

Несколько человек задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях

Sputnik Грузия

Несколько человек задержаны в Тбилиси по обвинению в наркопреступлениях 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T21:22+0400

2025-06-20T21:22+0400

2025-06-20T21:52+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Пять человек, в том числе одна женщина, задержаны полицией Тбилиси в результате проведенных в разное время оперативных мероприятий по обвинению в наркопреступлениях, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержанным от 19 до 36 лет. Один из них был судим в прошлом. Они обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере, покушении на сбыт и приготовлении к сбыту, а также приобретении, хранении и покушении на сбыт марихуаны. Преступление предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В результате обыска домов обвиняемых, а также в ходе следственного эксперимента сотрудники правоохранительных органов изъяли в указанных ими местах метадон и сушеную марихуану. Наркотические средства были подготовлены к сбыту. Полиция также изъяла необходимые для упаковки наркотиков материалы – клейкие ленты и полиэтиленовые пакеты. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, России, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии