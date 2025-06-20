https://sputnik-georgia.ru/20250620/putin-vystupil-na-plenarnom-zasedanii-pmef-293847201.html

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ

Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ

Sputnik Грузия

Глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T19:28+0400

2025-06-20T19:28+0400

2025-06-20T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций, как БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он также заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия."Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", – сказал президент России.Путин заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, в том числе речь идет о совместных разработках и создании предприятий и производственных мощностей "под ключ", подчеркнул Путин."Будем развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей "под ключ", – сказал президент России.О БРИКСДоля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин."Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятая часть, – то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", – сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.По его словам, связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил триллион долларов.Путин также подчеркнул, что страны БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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