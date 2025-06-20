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Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
Sputnik Грузия
Глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T19:28+0400
2025-06-20T19:28+0400
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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций, как БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.Он также заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия."Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", – сказал президент России.Путин заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, в том числе речь идет о совместных разработках и создании предприятий и производственных мощностей "под ключ", подчеркнул Путин."Будем развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей "под ключ", – сказал президент России.О БРИКСДоля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин."Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятая часть, – то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", – сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.По его словам, связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил триллион долларов.Путин также подчеркнул, что страны БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, владимир путин, пмэф, политика, брикс
в мире, россия, владимир путин, пмэф, политика, брикс
Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ
19:28 20.06.2025 (обновлено: 20:31 20.06.2025)
Глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия
ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. Глобальные вызовы требуют глобального ответа, в одиночку их не решить, помогут только совместные действия в рамках таких организаций, как БРИКС, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
"Глобальные вызовы, которые стоят перед современным миром, требуют безусловного и глобального ответа. Решить проблему в одиночку, тем более за чужой счет, уже просто невозможно, это иллюзия. Только совместные действия в рамках, например, такой организации, как БРИКС, некоторых других форматов, могут обеспечить движение именно всей цивилизации вперед", – сказал Путин.
Он также заявил, что глобальная экономика переживает самую большую трансформацию последнего десятилетия.
"Глобальная экономика переживает самую масштабную трансформацию последнего десятилетия. Страны мирового сообщества наращивают свой потенциал, изменяя баланс сил и всю экономическую картину", – сказал президент России.
Путин заявил о необходимости построения в мире новой модели развития, построенной без принципов неоколониализма.
"Необходима принципиально новая модель развития, построенная не на правилах неоколониализма, когда так называемый золотой миллиард выкачивает ресурсы остальных государств, в интересах узкого круга так называемых элит", – сказал он.
Россия будет развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, в том числе речь идет о совместных разработках и создании предприятий и производственных мощностей "под ключ", подчеркнул Путин.
"Будем развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей "под ключ", – сказал президент России.
Доля стран БРИКС в глобальной экономике с начала века удвоилась и неизбежно продолжит расти, заявил президент России Владимир Путин.
"Если в начале XXI века страны БРИКС, например, составляли пятую часть глобальной экономики – всего пятая часть, – то сегодня это уже 40% глобальной экономики. Очевидно, что эта доля будет только расти. Это, как говорят, медицинский факт, это будет происходить неизбежно", – сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.
По его словам, связи внутри объединения БРИКС укрепляются, а взаимная торговля растет, товарооборот стран-участников уже превысил триллион долларов.
"Особое внимание уделяется укреплению связей внутри БРИКС. Взаимный товарооборот наших стран уже превысил триллион долларов и продолжает расти. Всё это, по сути, элементы глобальной платформы роста. И они строятся на ключевых принципах БРИКС. А это консенсус, паритет, учет интересов друг друга", – сказал глава государства.
Путин также подчеркнул, что страны БРИКС реализуют масштабные инициативы в атомной энергетике и авиации, в области новых материалов и IT-индустрии, в робототехнике и в сфере искусственного интеллекта.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.