https://sputnik-georgia.ru/20250620/rossiya-dobivaetsya-ne-kapitulyatsii-ukrainy--putin-293848755.html

Россия не добивается капитуляции Украины – Путин

Россия не добивается капитуляции Украины – Путин

Sputnik Грузия

Глава российского государства объяснил на пленарном заседании ПМЭФ, чего добивается Москва в контексте украинского кризиса 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T20:15+0400

2025-06-20T20:15+0400

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ТБИЛИСИ, 20 июн – Sputnik. Российская сторона не стремится к тому, чтобы Украина капитулировала, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025)."Во-первых, это ситуация не такая же, а принципиально другая. Во-вторых, мы не добиваемся капитуляции Украины. Мы настаиваем на признании реалий, которые сложились на земле", – сказал Путин.Российский лидер отметил, что Россию вынудили признать ЛНР и ДНР.А реалии эти, по его словам, таковы, что российская армия наступает по всей линии боевого соприкосновения по всем направлениям каждый день. Президент РФ напомнил о старинном правиле, что "там, где ступает нога русского солдата, – то наше". Но добавил, что не хотел бы, чтобы это восприняли в милитаристском духе, просто Москва неоднократно предлагала договариваться на переговорах.Более того, российский лидер готов был встретиться с Зеленским после стамбульских переговоров в 2022 году.Коснулся Путин и боевых действий на Сумском направлении, заявив, что у РФ нет такой задачи – забрать Сумы, но, в принципе, он этого не исключает.Путин также отметил, что Россия не подвергает сомнению право Украины на независимость, но Киеву было бы неплохо вернуться к основополагающим ценностям, на основе которых Украина получила суверенитет. Это касается в том числе внеблокового статуса.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. В ответ страны Запада ввели масштабные санкции против России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, политика, в мире, украина, москва, киев, владимир путин, нато, обострение ситуации вокруг украины