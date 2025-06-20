https://sputnik-georgia.ru/20250620/sbornaya-gruzii-po-dzyudo-vpervye-stala-chempionom-mira-v-komandnom-turnire-293849553.html

Сборная Грузии по дзюдо впервые стала чемпионом мира в командном турнире

Сборная Грузии по дзюдо впервые стала чемпионом мира в командном турнире

Sputnik Грузия

На завершившемся чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре медали в личном зачете 20.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-20T23:32+0400

2025-06-20T23:32+0400

2025-06-20T23:32+0400

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международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 20 июн — Sputnik. На проходящем в Будапеште (Венгрия) чемпионате мира по дзюдо сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и завоевала титул чемпиона мира. Примечательно, что, поскольку командный чемпионат по дзюдо проводился смешанным составом (трое мужчин, три женщины), то впервые победу на чемпионате мира одержала сборная Грузии (грузинские дзюдоисты дважды становились бронзовыми призерами). До этого сборная Японии семь раз подряд никому не проигрывала чемпионат. В этом году перед чемпионатом мира сборная Грузии в апреле стала чемпионом Европы в смешанном командном зачете. Для справки, в 1/8 финала грузинские дзюдоисты обыграли сборную Китая со счетом 4:1, в четвертьфинале — сборную Италии со счетом 4:0, а в полуфинале — семикратного чемпиона мира Японию со счетом 4:2. На недавно завершившемся чемпионате мира сборная Грузии завоевала четыре медали в личном зачете – чемпионкой мира стала Этер Липартелиани (57 кг), вице-чемпионами – Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг), а Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, будапешт, венгрия, тато григалашвили, гурам тушишвили, лука майсурадзе, международная федерация дзюдо