https://sputnik-georgia.ru/20250620/vystuplenie-vladimira-putina-na-plenarnoy-sessii-pmef-293843040.html
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ
Sputnik Грузия
Смотрите в видео прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме 20.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-20T15:00+0400
2025-06-20T15:00+0400
2025-06-20T16:41+0400
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Сегодня – ключевой день Петербургского международного экономического форума. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента и приглашенных высокопоставленных гостей. В центре обсуждения – актуальная повестка в политике и экономике, как российской, так и глобальной, а также взаимоотношения России с ключевыми международными партнерами.
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мультимедиа, видео, россия, новости, в мире, владимир путин, видео
мультимедиа, видео, россия, новости, в мире, владимир путин, видео
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ
15:00 20.06.2025 (обновлено: 16:41 20.06.2025)
Смотрите в видео прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме
Сегодня – ключевой день Петербургского международного экономического форума. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента и приглашенных высокопоставленных гостей.
В центре обсуждения – актуальная повестка в политике и экономике, как российской, так и глобальной, а также взаимоотношения России с ключевыми международными партнерами.