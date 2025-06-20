https://sputnik-georgia.ru/20250620/vystuplenie-vladimira-putina-na-plenarnoy-sessii-pmef-293843040.html

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Sputnik Грузия

Смотрите в видео прямую трансляцию выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме 20.06.2025, Sputnik Грузия

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Сегодня – ключевой день Петербургского международного экономического форума. Центральным событием стало пленарное заседание с участием президента и приглашенных высокопоставленных гостей. В центре обсуждения – актуальная повестка в политике и экономике, как российской, так и глобальной, а также взаимоотношения России с ключевыми международными партнерами.

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Sputnik Грузия

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