https://sputnik-georgia.ru/20250621/arbuzy-i-dyni-proverili-na-soderzhanie-nitratov-v-gruzii-293857627.html

Арбузы и дыни проверили на содержание нитратов в Грузии

Арбузы и дыни проверили на содержание нитратов в Грузии

Sputnik Грузия

В лаборатории был исследован 41 образец импортных арбузов и дынь 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T21:02+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия проверило арбузы и дыни, импортированные в Грузию, на содержание нитратов – превышение допустимого уровня в плодах выявили только в двух случаях, сообщили в ведомстве. В рамках программы государственного контроля в лаборатории был исследован 41 образец импортных арбузов и дынь, взятых из различных торговых точек по всей стране. По результатам исследования, нитраты превысили допустимую норму в 90 мг/кг только в двух случаях. В одном – образцы дыни незначительно превысили установленную норму и составили 98,3 мг/кг, а во втором – 140 мг/кг. Согласно законодательству, хозяину продукции было предписано изъять ее с рынка. Учитывая сезонность, Национальное агентство продовольствия регулярно проводит проверку плодоовощных культур на рынках страны как в столице, так и регионах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, арбуз, дыня