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Арбузы и дыни проверили на содержание нитратов в Грузии
Арбузы и дыни проверили на содержание нитратов в Грузии
Sputnik Грузия
В лаборатории был исследован 41 образец импортных арбузов и дынь 21.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-21T21:02+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия проверило арбузы и дыни, импортированные в Грузию, на содержание нитратов – превышение допустимого уровня в плодах выявили только в двух случаях, сообщили в ведомстве. В рамках программы государственного контроля в лаборатории был исследован 41 образец импортных арбузов и дынь, взятых из различных торговых точек по всей стране. По результатам исследования, нитраты превысили допустимую норму в 90 мг/кг только в двух случаях. В одном – образцы дыни незначительно превысили установленную норму и составили 98,3 мг/кг, а во втором – 140 мг/кг. Согласно законодательству, хозяину продукции было предписано изъять ее с рынка. Учитывая сезонность, Национальное агентство продовольствия регулярно проводит проверку плодоовощных культур на рынках страны как в столице, так и регионах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, арбуз, дыня
грузия, новости, общество, арбуз, дыня
Арбузы и дыни проверили на содержание нитратов в Грузии
В лаборатории был исследован 41 образец импортных арбузов и дынь
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Национальное агентство продовольствия проверило арбузы и дыни, импортированные в Грузию, на содержание нитратов – превышение допустимого уровня в плодах выявили только в двух случаях, сообщили в ведомстве.
Нитраты – это химические вещества, использующиеся для удобрения в сельском хозяйстве. Они состоят из солей и эфиров азотистой кислоты. Как считают специалисты, больше всего нитратов содержится в корке плода, поэтому рекомендуется употреблять в пищу исключительно сердцевину.
В рамках программы государственного контроля в лаборатории был исследован 41 образец импортных арбузов и дынь, взятых из различных торговых точек по всей стране.
По результатам исследования, нитраты превысили допустимую норму в 90 мг/кг только в двух случаях. В одном – образцы дыни незначительно превысили установленную норму и составили 98,3 мг/кг, а во втором – 140 мг/кг.
Согласно законодательству, хозяину продукции было предписано изъять ее с рынка.
Учитывая сезонность, Национальное агентство продовольствия регулярно проводит проверку плодоовощных культур на рынках страны как в столице, так и регионах.