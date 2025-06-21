https://sputnik-georgia.ru/20250621/dacha-vzyatki-politseyskomu--na-zapade-gruzii-zaderzhany-dvoe-podozrevaemykh-293854638.html

Дача взятки полицейскому – на западе Грузии задержаны двое подозреваемых

Дача взятки полицейскому – на западе Грузии задержаны двое подозреваемых

Sputnik Грузия

В случае обвинительного приговора обоим грозит до 7 лет тюрьмы 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T17:18+0400

2025-06-21T17:18+0400

2025-06-21T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны на западе страны за дачу взятки сотруднику местной полиции, который в обмен на деньги должен был закрыть глаза на незаконную вырубку леса, сообщили в прокуратуре. Они также пообещали чиновнику систематически платить ему по 2 тысячи лари за покровительство дальнейшей незаконной деятельности и беспрепятственное перемещение каждого грузовика с древесиной. После обращения сотрудника полиции в прокуратуру было начато расследование. Оба подозреваемых были задержаны 20 июня, после того как передали часть суммы, 3 тысячи лари, в качестве взятки. В случае обвинительного приговора обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Как отметили в прокуратуре Грузии, борьба с подобными преступлениями является одним из главных приоритетов для ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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