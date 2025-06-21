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Дача взятки полицейскому – на западе Грузии задержаны двое подозреваемых
Дача взятки полицейскому – на западе Грузии задержаны двое подозреваемых
Sputnik Грузия
В случае обвинительного приговора обоим грозит до 7 лет тюрьмы 21.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-21T17:18+0400
2025-06-21T17:18+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны на западе страны за дачу взятки сотруднику местной полиции, который в обмен на деньги должен был закрыть глаза на незаконную вырубку леса, сообщили в прокуратуре. Они также пообещали чиновнику систематически платить ему по 2 тысячи лари за покровительство дальнейшей незаконной деятельности и беспрепятственное перемещение каждого грузовика с древесиной. После обращения сотрудника полиции в прокуратуру было начато расследование. Оба подозреваемых были задержаны 20 июня, после того как передали часть суммы, 3 тысячи лари, в качестве взятки. В случае обвинительного приговора обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Как отметили в прокуратуре Грузии, борьба с подобными преступлениями является одним из главных приоритетов для ведомства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, западная грузия, тбилиси, взятка
грузия, происшествия, новости, западная грузия, тбилиси, взятка
Дача взятки полицейскому – на западе Грузии задержаны двое подозреваемых
В случае обвинительного приговора обоим грозит до 7 лет тюрьмы
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Двое граждан Грузии задержаны на западе страны за дачу взятки сотруднику местной полиции, который в обмен на деньги должен был закрыть глаза на незаконную вырубку леса, сообщили в прокуратуре.
В результате расследования, проведенного следственным департаментом региональной прокуратуры Западной Грузии, установлено, что задержанные предложили взятку в размере 5 тысяч лари одному из руководителей департамента полиции Рача-Лечхуми и Квемо Сванети за покровительство незаконной вырубке леса и беспрепятственную транспортировку материала.
Они также пообещали чиновнику систематически платить ему по 2 тысячи лари за покровительство дальнейшей незаконной деятельности и беспрепятственное перемещение каждого грузовика с древесиной.
После обращения сотрудника полиции в прокуратуру было начато расследование. Оба подозреваемых были задержаны 20 июня, после того как передали часть суммы, 3 тысячи лари, в качестве взятки.
В случае обвинительного приговора обоим грозит до 7 лет тюрьмы. Как отметили в прокуратуре Грузии, борьба с подобными преступлениями является одним из главных приоритетов для ведомства.