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Граждане Грузии продолжают покидать Израиль – посольство

Граждане Грузии продолжают покидать Израиль – посольство

Sputnik Грузия

Посольство Грузии в Израиле продолжает работать в чрезвычайном режиме в связи со сложившейся ситуацией 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T15:16+0400

2025-06-21T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Семнадцать граждан Грузии, находившихся в депортационном учреждении Израиля, выехали на родину, сообщили в посольстве Грузии. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля - земля". Посольство Грузии в Израиле продолжает работать в чрезвычайном режиме в связи со сложившейся ситуацией. Для граждан Грузии открыта горячая линия. До сегодняшнего дня посольство Грузии предоставило консультации и необходимую помощь более 500 гражданам. Лица, находящиеся в Израиле, при желании имеют возможность покинуть страну по суше – как через израильско-иорданский пограничный контрольно-пропускной пункт, так и через израильско-египетский пограничный контрольно-пропускной пункт TABA. Лицо, желающее выехать по суше, должно иметь действующий паспорт гражданина Грузии. В свете последних событий до тысячи граждан Грузии покинули Израиль по суше. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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