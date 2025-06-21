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Иванишвили поздравил сборную Грузии по дзюдо с исторической победой на чемпионате мира
Иванишвили поздравил сборную Грузии по дзюдо с исторической победой на чемпионате мира
Sputnik Грузия
В финале смешанных командных соревнований Грузия обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира 21.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Исторический результат, основанный на неустанном труде, профессионализме и любви к родине, – так почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил сборную страны по дзюдо с победой на чемпионате мира в Будапеште. Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира. По его словам, еще большую особенность этой победе придает то, что грузинские дзюдоисты и дзюдоистки никогда ранее не выигрывали чемпионат мира командой. В 1/8 финала грузинские дзюдоисты обыграли сборную Китая со счетом 4:1, в четвертьфинале – сборную Италии со счетом 4:0, а в полуфинале – семикратного чемпиона мира Японию со счетом 4:2. В личном зачете грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали – чемпионкой мира впервые в истории грузинского дзюдо стала Этер Липартелиани (57 кг), вице-чемпионами – Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг), а Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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бидзина иванишвили, гурам тушишвили, тато григалашвили, южная корея, будапешт, тбилиси, спорт, грузия, новости, чемпионат европы по дзюдо, федерация дзюдо грузии
бидзина иванишвили, гурам тушишвили, тато григалашвили, южная корея, будапешт, тбилиси, спорт, грузия, новости, чемпионат европы по дзюдо, федерация дзюдо грузии

Иванишвили поздравил сборную Грузии по дзюдо с исторической победой на чемпионате мира

11:55 21.06.2025
© Georgian Judo FederationСборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира. - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
© Georgian Judo Federation
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В финале смешанных командных соревнований Грузия обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Исторический результат, основанный на неустанном труде, профессионализме и любви к родине, – так почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил сборную страны по дзюдо с победой на чемпионате мира в Будапеште.
© Georgian Judo FederationСборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира. - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.
© Georgian Judo Federation
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.

"Это исторический результат – результат неустанного труда, высокого профессионализма и любви к стране. Я хотел бы поблагодарить каждого члена национальной сборной по борьбе, который приложил максимум усилий и поднял флаг нашей страны выше всех остальных флагов на чемпионате мира", – написал Иванишвили.

По его словам, еще большую особенность этой победе придает то, что грузинские дзюдоисты и дзюдоистки никогда ранее не выигрывали чемпионат мира командой.
© Georgian Judo FederationСборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира. - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.
© Georgian Judo Federation
В 1/8 финала грузинские дзюдоисты обыграли сборную Китая со счетом 4:1, в четвертьфинале – сборную Италии со счетом 4:0, а в полуфинале – семикратного чемпиона мира Японию со счетом 4:2.
© Georgian Judo FederationСборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира. - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира.
© Georgian Judo Federation
В личном зачете грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали – чемпионкой мира впервые в истории грузинского дзюдо стала Этер Липартелиани (57 кг), вице-чемпионами – Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг), а Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль.
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