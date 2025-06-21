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Иванишвили поздравил сборную Грузии по дзюдо с исторической победой на чемпионате мира

Иванишвили поздравил сборную Грузии по дзюдо с исторической победой на чемпионате мира

Sputnik Грузия

В финале смешанных командных соревнований Грузия обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T11:55+0400

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2025-06-21T11:55+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Исторический результат, основанный на неустанном труде, профессионализме и любви к родине, – так почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили поздравил сборную страны по дзюдо с победой на чемпионате мира в Будапеште. Сборная Грузии в финале смешанных командных соревнований обыграла команду Южной Кореи со счетом 4:1 и впервые завоевала титул чемпиона мира. По его словам, еще большую особенность этой победе придает то, что грузинские дзюдоисты и дзюдоистки никогда ранее не выигрывали чемпионат мира командой. В 1/8 финала грузинские дзюдоисты обыграли сборную Китая со счетом 4:1, в четвертьфинале – сборную Италии со счетом 4:0, а в полуфинале – семикратного чемпиона мира Японию со счетом 4:2. В личном зачете грузинские дзюдоисты завоевали четыре медали – чемпионкой мира впервые в истории грузинского дзюдо стала Этер Липартелиани (57 кг), вице-чемпионами – Тато Григалашвили (81 кг) и Гурам Тушишвили (+100 кг), а Лука Майсурадзе (90 кг) завоевал бронзовую медаль. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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