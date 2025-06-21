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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Sputnik Грузия
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 21.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-21T09:01+0400
2025-06-21T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2025 года вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил до 1,1 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за пять месяцев 2025 года составила 10,8%. Из Грузии в РФ с начала года вывезли до 65 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 47,3 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 23,3 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 20,8 тысячи тонн натурального виноградного вина и 13,7 тысячи тонн спиртных напитков. Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 102,9 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 463,3 тысячи тонн природного и попутного газов, 347,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,6 тысячи тонн, а также 4,2 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее. В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
экономика, грузия, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", грузино-российские отношения
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Чем торгуют Грузия и Россия, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 21 мая — Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-мае 2025 года вырос почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил до 1,1 миллиарда долларов, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
По данным "Сакстата", Россия входит в тройку основных торговых партнеров Грузии, доля соседней страны во внешнеторговом обороте за пять месяцев 2025 года составила 10,8%.
Внешнеторговый оборот Грузии и России за январь-май 2025 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
247,1
-9,5
Импорт
808,6
10,3
Всего
1 055,6
4,9
Из Грузии в РФ с начала года вывезли до 65 тысяч тонн минеральной и пресной воды, 47,3 тысячи тонн картофеля, нового или замороженного, 23,3 тысячи тонн минеральных и газированных вод, с содержанием сахара, 20,8 тысячи тонн натурального виноградного вина и 13,7 тысячи тонн спиртных напитков.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-май 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
57,6
-44,9
Спиртные напитки
53,5
-4,4
Минеральные воды
34,8
5,9
Лимонад
20,2
-13,0
Картофель
19,2
-
Россия остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. По статистике в январе-мае текущего года из соседней страны завезли 102,9 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 463,3 тысячи тонн природного и попутного газов, 347,7 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, прутки из углеродистой стали, без дальнейшей обработки – 37,6 тысячи тонн, а также 4,2 тысячи тонн машин для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры, и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-май 2025 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
242,9
15,2
Газ
123,9
27,1
Пшеница и меслин
27,9
14,1
Машины для обработки материалов с помощью процессов, связанных с изменением температуры
21,9
18 174,6
Изделия из стали
19,3
-34,2
В 2024 году страны наторговали на 2,5 миллиарда долларов, что на 5,4% больше по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт из Грузии в Россию вырос на 3,7%, а импорт из России в Грузию увеличился на 6%.