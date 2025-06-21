https://sputnik-georgia.ru/20250621/kakaya-pogoda-budet-v-gruzii-21-iyunya--prognoz-po-gorodam-293852482.html

Какая погода будет в Грузии 21 июня – прогноз по городам

Какая погода будет в Грузии 21 июня – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Больше всего воздух прогреется в Рустави — там столбик термометра достигнет +32 градусов 21.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В Грузии в субботу, 21 июня, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная погода, однако в некоторых городах прогнозируются дожди. Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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