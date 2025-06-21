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Какая погода будет в Грузии 21 июня – прогноз по городам
Какая погода будет в Грузии 21 июня – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Больше всего воздух прогреется в Рустави — там столбик термометра достигнет +32 градусов 21.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В Грузии в субботу, 21 июня, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная погода, однако в некоторых городах прогнозируются дожди. Прогноз погоды по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, рустави, зугдиди, новости, грузия, погода

Какая погода будет в Грузии 21 июня – прогноз по городам

10:42 21.06.2025
© photo: Sputnik / StringerТуристы без масок гуляют по Батуми
Туристы без масок гуляют по Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Больше всего воздух прогреется в Рустави — там столбик термометра достигнет +32 градусов
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. В Грузии в субботу, 21 июня, по данным синоптиков, ожидается преимущественно солнечная погода, однако в некоторых городах прогнозируются дожди.
Прогноз погоды по городам:
Зугдиди +25, преимущественно солнечно
Местия +18, дождь
Поти +24, преимущественно солнечно
Батуми +24, преимущественно солнечно
Озургети +26, преимущественно солнечно
Кутаиси +26, преимущественно солнечно
Амбролаури +24, преимущественно солнечно
Ахалцихе +25, преимущественно солнечно
Боржоми +20, преимущественно солнечно
Бакуриани +18, преимущественно солнечно
Гори +27, преимущественно облачно
Степанцминда +18, преимущественно солнечно
Гудаури +15, солнечно
Телави +27, преимущественно облачно
Рустави +32, преимущественно солнечно
Тбилиси +30, преимущественно солнечно.
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