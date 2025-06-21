Хватает ли в Грузии рабочих рук и где они больше всего нужны – видео
16:04 21.06.2025 (обновлено: 16:44 21.06.2025)
© video: Sputnik
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На сегодня столица Грузии является не только самым большим городом страны, но и крупнейшим центром занятости. В Тбилиси трудоустроены 33% рабочей силы со всей Грузии.
Тем временем текущий уровень безработицы в стране, по официальным данным, составляет 13,9%. По данным за 2024 год, численность рабочей силы в Грузии равнялась 1,63 млн человек, из них 1,403 млн были трудоустроены.
При этом Тбилиси, хоть он и является самым крупным центром трудоустройства, лидирует и по числу безработных (36%). По этому показателю на втором месте находится регион Имерети с 16% безработных и регион Квемо Картли с 12%.
Стоит отметить проблему высокого уровня безработицы среди молодежи, особенно в возрасте до 20 лет. Молодым людям зачастую трудно найти работу с частичной занятостью, чтобы оставалось время на учебу.
В 2024 году, по данным службы статистики “Сакстат”, 26,7% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не имели работы. Также в Грузии некоторые люди остаются вне рабочей силы из-за социальной помощи и денежных переводов от родственников.
Помощь трудовых мигрантов из Грузии своим родственникам и близким на родине остается важным источником дохода многих семей.
При этом Тбилиси, хоть он и является самым крупным центром трудоустройства, лидирует и по числу безработных (36%). По этому показателю на втором месте находится регион Имерети с 16% безработных и регион Квемо Картли с 12%.
Стоит отметить проблему высокого уровня безработицы среди молодежи, особенно в возрасте до 20 лет. Молодым людям зачастую трудно найти работу с частичной занятостью, чтобы оставалось время на учебу.
В 2024 году, по данным службы статистики “Сакстат”, 26,7% молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет не имели работы. Также в Грузии некоторые люди остаются вне рабочей силы из-за социальной помощи и денежных переводов от родственников.
Помощь трудовых мигрантов из Грузии своим родственникам и близким на родине остается важным источником дохода многих семей.