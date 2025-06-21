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Летний туристический сезон официально открылся в Батуми
Летний туристический сезон официально открылся в Батуми
Sputnik Грузия
В этом году за безопасность граждан на побережье Черного моря будут отвечать более 250 спасателей 21.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Летний туристический сезон на Черноморском побережье Грузии официально открылся 21 июня красочным фестивалем, который ежегодно проводится в курортном городе Батуми под девизом "Лето начинается здесь". В связи с открытием сезона на 21-22 июня в Батуми намечены спортивные и развлекательные мероприятия, выставка-продажа изделий ручной работы, концерты, мастер-классы, фестиваль воздушных змеев. С 18:00 до 00:30 в течение двух дней гостей Батуми будет ждать праздничный концерт с участием звезд грузинской эстрады. Основная часть мероприятий пройдет на территории близ Башни Алфавита. В рамках открытия сезона уже состоялось мероприятие министерства внутренних дел, на котором выступил глава МВД Грузии Гела Геладзе. В этом году за безопасность граждан на побережье Черного моря будут отвечать более 250 спасателей, а при необходимости дополнительно будут дежурить более 40 плавательных средств. "Мы встречаем летний сезон с максимальной мобилизацией, усиленными ресурсами, обновленной техникой и оснащением. Для поддержания общественного порядка и безопасности в Аджарии Департамент полиции Аджарской АР мобилизовал дополнительные силы полиции из разных регионов", – заявил Геладзе. По его словам, для профилактики правонарушений сотрудники полиции круглосуточно проводят соответствующие мероприятия. В этом году обеспечивать безопасность в Батуми и на остальных черноморских курортах Грузии будет охранная полиция. Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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туризм, грузия, новости, черное море, аджария, батуми, софо халваши
туризм, грузия, новости, черное море, аджария, батуми, софо халваши

Летний туристический сезон официально открылся в Батуми

16:06 21.06.2025
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaБатуми. Спасатели. Открытие сезона 2025
Батуми. Спасатели. Открытие сезона 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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В этом году за безопасность граждан на побережье Черного моря будут отвечать более 250 спасателей
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Летний туристический сезон на Черноморском побережье Грузии официально открылся 21 июня красочным фестивалем, который ежегодно проводится в курортном городе Батуми под девизом "Лето начинается здесь".
В связи с открытием сезона на 21-22 июня в Батуми намечены спортивные и развлекательные мероприятия, выставка-продажа изделий ручной работы, концерты, мастер-классы, фестиваль воздушных змеев.
С 18:00 до 00:30 в течение двух дней гостей Батуми будет ждать праздничный концерт с участием звезд грузинской эстрады. Основная часть мероприятий пройдет на территории близ Башни Алфавита.

"Посетить мероприятия сможет каждый, все бесплатно. По-моему, мы оправдываем слоган "Лето начинается здесь", – рассказала заместитель мэра Батуми, певица Софо Халваши.

© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaБатуми. Спасатели. Открытие сезона 2025
Батуми. Спасатели. Открытие сезона 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
Батуми. Спасатели. Открытие сезона 2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
В рамках открытия сезона уже состоялось мероприятие министерства внутренних дел, на котором выступил глава МВД Грузии Гела Геладзе.
В этом году за безопасность граждан на побережье Черного моря будут отвечать более 250 спасателей, а при необходимости дополнительно будут дежурить более 40 плавательных средств.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaБатуми. Спасатели. Открытие сезона 2025
Батуми. Спасатели. Открытие сезона 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
Батуми. Спасатели. Открытие сезона 2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
"Мы встречаем летний сезон с максимальной мобилизацией, усиленными ресурсами, обновленной техникой и оснащением. Для поддержания общественного порядка и безопасности в Аджарии Департамент полиции Аджарской АР мобилизовал дополнительные силы полиции из разных регионов", – заявил Геладзе.
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaБатуми. Спасатели. Открытие сезона 2025
Батуми. Спасатели. Открытие сезона 2025 - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
Батуми. Спасатели. Открытие сезона 2025
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
По его словам, для профилактики правонарушений сотрудники полиции круглосуточно проводят соответствующие мероприятия. В этом году обеспечивать безопасность в Батуми и на остальных черноморских курортах Грузии будет охранная полиция.
Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. Города Черноморского побережья Аджарии позволяют насладиться как морскими, так и горными курортами.
Грузия приняла около 7,4 миллиона международных путешественников в 2024 году, из которых 5,1 миллиона – туристы.
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