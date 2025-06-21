https://sputnik-georgia.ru/20250621/novyy-rekord-gruzii-transfernaya-stoimost-igrokov-sbornoy-prevysila-200-mln-evro-293856778.html
Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро
Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро
Sputnik Грузия
Теперь сборная страны занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира 21.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-21T14:14+0400
2025-06-21T14:14+0400
2025-06-21T14:20+0400
футбол
будни грузинского футбола в европе
спорт
грузия
новости
англия
франция
сша
хвича кварацхелия
георгий мамардашвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450232_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_877206cf7c4577a9c71e2ec50342b9e6.jpg
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу превысила исторический максимум, составив 200,75 миллиона евро, обновленные данные опубликовал немецкий портал Transfermarkt. Теперь сборная Грузии занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира и опережает такие сборные, как Венгрия (192,95), Нигерия (188,45), США (182,30), Ирландия (175,53), Чехия (167,60), Япония (158,00). ТОП-10 самых дорогих игроков команды: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
англия
франция
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/03/0b/292450232_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_1da6a6bdda020340031bd7c3b761078c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
футбол, будни грузинского футбола в европе, спорт, грузия, новости, англия, франция, сша, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе
футбол, будни грузинского футбола в европе, спорт, грузия, новости, англия, франция, сша, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе
Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро
14:14 21.06.2025 (обновлено: 14:20 21.06.2025)
Теперь сборная страны занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik.
Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу превысила исторический максимум, составив 200,75 миллиона евро, обновленные данные опубликовал немецкий портал Transfermarkt
.
После окончания клубного сезона стоимость нескольких игроков сборной Грузии выросла, что повлияло на общую картину – с 182 миллионов евро до 200.
Теперь сборная Грузии занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира и опережает такие сборные, как Венгрия (192,95), Нигерия (188,45), США (182,30), Ирландия (175,53), Чехия (167,60), Япония (158,00).
ТОП-10 самых дорогих игроков команды:
1.
Хвича Кварацхелия, "Пари Сен-Жермен", Франция – 90 миллионов евро
2.
Георгий Мамардашвили, "Ливерпуль", Англия – 30 млн евро
3.
Георгий Микаутадзе, "Лион", Франция – 22 млн евро
4.
Зурико Давиташвили, "Сент-Этьен", Франция – 10 млн евро
5.
Саба Гогличидзе, "Эмполи", Италия – 8 млн евро
6.
Отар Китеишвили, "Штурм" Грац, Австрия – 6 млн евро
7.
Георгий Чакветадзе, "Уотфорд", Англия – 4,5 млн евро
8.
Саба Лобжанидзе, "Атланта Юнайтед", США – 4 млн евро
9.
Георгий Кочорашвили, "Спортинг", Португалия – 4 млн евро
10.
Ираклий Азаров, "Шахтер", Украина – 4 миллиона евро.