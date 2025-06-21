https://sputnik-georgia.ru/20250621/novyy-rekord-gruzii-transfernaya-stoimost-igrokov-sbornoy-prevysila-200-mln-evro-293856778.html

Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро

Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро

Sputnik Грузия

Теперь сборная страны занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T14:14+0400

2025-06-21T14:14+0400

2025-06-21T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу превысила исторический максимум, составив 200,75 миллиона евро, обновленные данные опубликовал немецкий портал Transfermarkt. Теперь сборная Грузии занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира и опережает такие сборные, как Венгрия (192,95), Нигерия (188,45), США (182,30), Ирландия (175,53), Чехия (167,60), Япония (158,00). ТОП-10 самых дорогих игроков команды: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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футбол, будни грузинского футбола в европе, спорт, грузия, новости, англия, франция, сша, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе