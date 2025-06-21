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Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро
Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро
Sputnik Грузия
Теперь сборная страны занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира 21.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу превысила исторический максимум, составив 200,75 миллиона евро, обновленные данные опубликовал немецкий портал Transfermarkt. Теперь сборная Грузии занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира и опережает такие сборные, как Венгрия (192,95), Нигерия (188,45), США (182,30), Ирландия (175,53), Чехия (167,60), Япония (158,00). ТОП-10 самых дорогих игроков команды: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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футбол, будни грузинского футбола в европе, спорт, грузия, новости, англия, франция, сша, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе
футбол, будни грузинского футбола в европе, спорт, грузия, новости, англия, франция, сша, хвича кварацхелия, георгий мамардашвили, георгий микаутадзе

Футбольный рекорд Грузии: трансферная стоимость игроков сборной превысила 200 млн евро

14:14 21.06.2025 (обновлено: 14:20 21.06.2025)
© AP Photo / Matthieu MirvilleХвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 21.06.2025
© AP Photo / Matthieu Mirville
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Теперь сборная страны занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Общая трансферная стоимость игроков сборной Грузии по футболу превысила исторический максимум, составив 200,75 миллиона евро, обновленные данные опубликовал немецкий портал Transfermarkt.

После окончания клубного сезона стоимость нескольких игроков сборной Грузии выросла, что повлияло на общую картину – с 182 миллионов евро до 200.

Теперь сборная Грузии занимает 31-е место среди самых дорогих команд мира и опережает такие сборные, как Венгрия (192,95), Нигерия (188,45), США (182,30), Ирландия (175,53), Чехия (167,60), Япония (158,00).
ТОП-10 самых дорогих игроков команды:
1.
Хвича Кварацхелия, "Пари Сен-Жермен", Франция – 90 миллионов евро
2.
Георгий Мамардашвили, "Ливерпуль", Англия – 30 млн евро
3.
Георгий Микаутадзе, "Лион", Франция – 22 млн евро
4.
Зурико Давиташвили, "Сент-Этьен", Франция – 10 млн евро
5.
Саба Гогличидзе, "Эмполи", Италия – 8 млн евро
6.
Отар Китеишвили, "Штурм" Грац, Австрия – 6 млн евро
7.
Георгий Чакветадзе, "Уотфорд", Англия – 4,5 млн евро
8.
Саба Лобжанидзе, "Атланта Юнайтед", США – 4 млн евро
9.
Георгий Кочорашвили, "Спортинг", Португалия – 4 млн евро
10.
Ираклий Азаров, "Шахтер", Украина – 4 миллиона евро.
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