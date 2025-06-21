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Памятник советским пограничникам открыли в Брестской крепости
Памятник советским пограничникам открыли в Брестской крепости
Sputnik Грузия
Монумент высотой 3,5 метра, символизирующий восстановление государственной границы в 1944 году, установлен у Северных ворот мемориального комплекса 21.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-21T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Скульптурную композицию "Советским пограничникам посвящается" торжественно открыли в Брестской крепости, передает Sputnik Беларусь.Во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым 16 мая от руководителя военного ведомства РФ поступило предложение о передаче на безвозмездной основе белорусской стороне скульптурной композиции воинам-пограничникам для установки в Бресте.Глава государства поддержал инициативу и принял решение установить памятный знак воинам-пограничникам ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.Скульптура была разработана в московской Студии военных художников имени М. Б. Грекова.В церемонии открытия приняли участие глава Администрации президента Дмитрий Крутой, председатель ГПК Константин Молостов, помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский, замминистра обороны России Виктор Горемыкин и другие высокопоставленные лица.Брестская крепость приняла на себя удар немецких оккупантов в ночь на 22 июня 1941 года, в составе гарнизона были и подразделения пограничников. Цитадель над Бугом защищали в том числе белорусы, русские, осетины, украинцы, узбеки, татары, калмыки, грузины и чеченцы. Всего среди защитников крепости были представители тридцати национальностей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, беларусь, александр лукашенко
Памятник советским пограничникам открыли в Брестской крепости
15:06 21.06.2025 (обновлено: 15:23 21.06.2025)
Монумент высотой 3,5 метра, символизирующий восстановление государственной границы в 1944 году, установлен у Северных ворот мемориального комплекса
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik.
Скульптурную композицию "Советским пограничникам посвящается" торжественно открыли в Брестской крепости, передает Sputnik Беларусь
.
Во время встречи президента Беларуси Александра Лукашенко с министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым 16 мая от руководителя военного ведомства РФ поступило предложение о передаче на безвозмездной основе белорусской стороне скульптурной композиции воинам-пограничникам для установки в Бресте.
Глава государства поддержал инициативу и принял решение установить памятный знак воинам-пограничникам ко Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.
Скульптура была разработана в московской Студии военных художников имени М. Б. Грекова.
В церемонии открытия приняли участие глава Администрации президента Дмитрий Крутой, председатель ГПК Константин Молостов, помощник министра обороны Беларуси Леонид Касинский, замминистра обороны России Виктор Горемыкин и другие высокопоставленные лица.
Брестская крепость приняла на себя удар немецких оккупантов в ночь на 22 июня 1941 года, в составе гарнизона были и подразделения пограничников. Цитадель над Бугом защищали в том числе белорусы, русские, осетины, украинцы, узбеки, татары, калмыки, грузины и чеченцы. Всего среди защитников крепости были представители тридцати национальностей.