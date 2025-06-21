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Президент Грузии помиловал 37 осужденных
Президент Грузии помиловал 37 осужденных
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Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом 21.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-21T19:52+0400
2025-06-21T19:52+0400
2025-06-21T19:55+0400
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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 осужденных, сообщили в пресс-службе главы государства. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>>Помилование коснулось 29 человек, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и пять человек, отбывающих наказание в тюрьмах. Еще трем лицам сняли судимость. В Грузии, по данным на 1 мая 2025 года, насчитывалось около 9,1 тысячи заключенных, в том числе более 1,1 тысячи – иностранцев. Из общего числа заключенных только 1,8 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки. В целом на 1 мая текущего года тюрьмы страны были заполнены на 74,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, заключенные
новости, грузия, тбилиси, михаил кавелашвили, заключенные
Президент Грузии помиловал 37 осужденных
19:52 21.06.2025 (обновлено: 19:55 21.06.2025)
Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом
ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 осужденных, сообщили в пресс-службе главы государства.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом.
Помилование коснулось 29 человек, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и пять человек, отбывающих наказание в тюрьмах. Еще трем лицам сняли судимость.
"Использование президентом Грузии исключительных полномочий, предоставленных ему Конституцией, основано на принципе гуманизма и государственных интересов", — говорится в распространенной информации.
В Грузии, по данным на 1 мая 2025 года, насчитывалось около 9,1 тысячи заключенных, в том числе более 1,1 тысячи – иностранцев. Из общего числа заключенных только 1,8 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки.
В целом на 1 мая текущего года тюрьмы страны были заполнены на 74,5%.