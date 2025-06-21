https://sputnik-georgia.ru/20250621/prezident-gruzii-pomiloval-37-osuzhdennykh-293862129.html

Президент Грузии помиловал 37 осужденных

Президент Грузии помиловал 37 осужденных

Sputnik Грузия

Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом 21.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-21T19:52+0400

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ТБИЛИСИ, 21 июн — Sputnik. Президент Грузии Михаил Кавелашвили помиловал 37 осужденных, сообщили в пресс-службе главы государства. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение о помиловании президент Грузии принимает единолично. Помилован может быть любой осужденный, приговор по делу которого уже вынесен судом. Заключенные в тюрьмах Грузии – последние данные>>>Помилование коснулось 29 человек, отбывающих уголовное наказание, не связанное с лишением свободы, и пять человек, отбывающих наказание в тюрьмах. Еще трем лицам сняли судимость. В Грузии, по данным на 1 мая 2025 года, насчитывалось около 9,1 тысячи заключенных, в том числе более 1,1 тысячи – иностранцев. Из общего числа заключенных только 1,8 тысячи ждут приговора, остальные уже отбывают свои сроки. В целом на 1 мая текущего года тюрьмы страны были заполнены на 74,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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