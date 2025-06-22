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Лукашенко обратился к гражданам Беларуси в связи с годовщиной начала ВОВ
Лукашенко обратился к гражданам Беларуси в связи с годовщиной начала ВОВ
Sputnik Грузия
Белорусские власти ежегодно проводят мероприятия в Брестской крепости отдавая дань уважения подвигу защитников цитадели в начале Великой Отечественной войны. 22.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к согражданам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщил Sputnik Беларусь.Он отметил, что 22 июня 1941 года стало сакральной датой в белорусской истории, потому что в этот день республика столкнулась с испытанием, которое оставило неизгладимый след в памяти народа.Глава государства напомнил, что армады войск с Запада уверовали в непобедимости и пришли, чтобы убивать и завоевывать, но забыли об одном. Они не учли свободолюбие и стойкость людей, живущих на белорусской земле, за что и поплатились.По его мнению, каждому поколению белорусов выпадает своя собственная судьба. Кому-то было суждено участвовать в сражениях и быть готовым расстаться с жизнью ради родной земли. Другому поколению выпало хранить память о военных подвигах и не позволить войне снова вернуться в Отечество."Сберечь мир - наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой", - выразил уверенность глава государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, беларусь, александр лукашенко, вов
Лукашенко обратился к гражданам Беларуси в связи с годовщиной начала ВОВ
12:12 22.06.2025 (обновлено: 12:13 22.06.2025)
Белорусские власти ежегодно проводят мероприятия в Брестской крепости отдавая дань уважения подвигу защитников цитадели в начале Великой Отечественной войны.
ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к согражданам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, сообщил Sputnik Беларусь.
Он отметил, что 22 июня 1941 года стало сакральной датой в белорусской истории, потому что в этот день республика столкнулась с испытанием, которое оставило неизгладимый след в памяти народа.
Глава государства напомнил, что армады войск с Запада уверовали в непобедимости и пришли, чтобы убивать и завоевывать, но забыли об одном. Они не учли свободолюбие и стойкость людей, живущих на белорусской земле, за что и поплатились.
"Лето сорок первого - это не только о прошлом. Не будет больше блицкригов и вероломных нападений. Уроки западного лицемерия и лжи мы усвоили раз и навсегда. Слишком большой ценой досталась нам Великая Победа", - отметил Лукашенко.
По его мнению, каждому поколению белорусов выпадает своя собственная судьба. Кому-то было суждено участвовать в сражениях и быть готовым расстаться с жизнью ради родной земли. Другому поколению выпало хранить память о военных подвигах и не позволить войне снова вернуться в Отечество.
"Сберечь мир - наш священный долг. Мы всегда будем помнить героизм отцов и дедов с глубокой благодарностью за мирное небо над головой", - выразил уверенность глава государства.