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Новую книгу из библиотеки Союзного государства представили в Бресте

Новую книгу из библиотеки Союзного государства представили в Бресте

Sputnik Грузия

Издание описывает ключевые события Великой Отечественной войны – героическую оборону Брестской крепости, битву за Москву, блокаду Ленинграда, Ржевскую... 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T16:33+0400

2025-06-22T16:33+0400

2025-06-22T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. В Брестской крепости состоялась презентация новой книги из серии "Библиотека Союзного государства" – "Защищая Отечество: дорога к маю 1945", сообщил Sputnik Беларусь."Я очень рад возможности представить новую книгу Союзного государства – "Дорога к маю 1945 года", которая начиналась именно здесь, в Брестской крепости, 84 года назад. Должен сказать, что эта инициатива связана с деятельностью моего предшественника Дмитрия Федоровича Мезенцева, который уделял большое внимание изданию книг, связанных именно с героическими страницами нашей истории", – сказал госсекретарь Союзного государства Сергей Глазьев.По его словам, общая история объединяет народы России и Беларуси и символизирует вечную дружбу обеих стран, основанную на общей исторической памяти и общем понимании смыслов."Это самая страшная война в истории человечества, которая началась на наш народ. Началась здесь, в Брестской крепости. И, собственно говоря, здесь начиналась та самая дорога к Победе, благодаря которой мы сегодня живем, здравствуем и можем строить общее будущее", – отметил Глазьев.Он отметил, что издание книг союзной серии будет продолжаться.Заместитель госсекретаря СГ Елена Богдан в свою очередь напомнила, что "Дорога к маю 1945" – уже четвертая книга серии. Первое издание было посвящена Отечественной войне 1812 года (2022 год), второе – геноциду советского народа (2023), третье – партизанам Беларуси и операции "Багратион" (2024).Новое издание рассказывает о ключевых событиях Великой Отечественной – героической обороне Брестской крепости, битве за Москву, блокаду Ленинграда, Ржевскую, Сталинградскую и Курскую битвы – и содержит более 340 страниц уникального материала.Один из авторов книги Ирина Барсэл уточнила, что это лишь первый том издания, который описывает события вплоть до окончания Курской битвы и выхода на довоенные границы РСФСР. Второй том, который, как ожидается, выйдет в августе 2025-го, расскажет об освобождении других государств, девяти маршалах Победы и пути к Рейхстагу."Эта книга не написана военными и историками и не претендует на широкие исторические ракурсы и новые какие-то площадки. Это книга с эмоциями и рассуждениями на тему Великой Отечественной войны", – подчеркнула литератор.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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