https://sputnik-georgia.ru/20250622/chto-budet-s-kursom-natsvalyuty-gruzii-v-blizhayshie-polgoda--prognoz-biznes-assotsiatsii-293851028.html

Что будет с курсом нацвалюты Грузии в ближайшие полгода – прогноз Бизнес-ассоциации

Что будет с курсом нацвалюты Грузии в ближайшие полгода – прогноз Бизнес-ассоциации

Sputnik Грузия

Согласно исследованию, 11% компаний ожидают обесценивания грузинского лари, а 8% – наоборот, ее укрепления 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T09:01+0400

2025-06-22T09:01+0400

2025-06-22T09:01+0400

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колебание курса лари

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ТБИЛИСИ, 22 июн — Sputnik. Большинство опрошенных грузинских компаний (80%) не ожидают изменения курса национальной валюты Грузии (лари) по отношению к доллару в ближайшие шесть месяцев, говорится в исследовании Делового климата за второй квартал Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет до 130 бизнес-групп, представляющих собой компании холдингового типа. Соответственно, каждая холдинговая группа, в свою очередь, включает в себя организации крупного, среднего и малого бизнеса. Таким образом, в общей сложности БАГ объединяет более 1,2 тысячи компаний разного размера. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе 13-29 мая текущего года. Кроме того, в этот период, по сравнению с первым кварталом 2025 года, снизилась (на 30 процентных пунктов) доля компаний, ожидающих снижения курса лари к доллару в ближайшие полгода. А доля компаний, которые не ожидают изменения курса национальной валюты в ближайшие 6 месяцев, увеличилась на 34 процентных пункта. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 22 июня в размере 2,727 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, бизнес-ассоциация грузии, лари, колебание курса лари