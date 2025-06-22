https://sputnik-georgia.ru/20250622/kak-v-gruzii-rabotaet-novyy-zakon-ob-inoagentakh--itogi-pervykh-20-dney-293865490.html

Как в Грузии работает новый закон об "иноагентах" – итоги первых 20 дней

Как в Грузии работает новый закон об "иноагентах" – итоги первых 20 дней

Sputnik Грузия

Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" 22.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-22T13:21+0400

2025-06-22T13:21+0400

2025-06-22T13:22+0400

грузия

новости

общество

антикоррупционное бюро

тбилисский городской суд

закон об "иноагентах"

политика

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ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии не зарегистрировало ни одного "иноагента" за 20 дней после вступления в силу грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц. Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" или, как они называются официально в Грузии, "агентов иностранного принципала". Согласно новому закону, после получения от суда разрешения на проверку информации, Антикоррупционное бюро по итогам этой проверки может само внести организацию в список "агентов иностранного принципала". В ответ на это еще 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро. Между тем ранее в Грузии насчитывалось 385 неправительственных организаций, которые получали иностранное финансирование. Отказ от регистрации или от предоставления финансовой информации в Грузии карается уголовно, наказание – штраф в размере от 5 до 10 тысяч лари. Новый язык закона Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала". Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, антикоррупционное бюро, тбилисский городской суд, закон об "иноагентах", политика