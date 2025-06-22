https://sputnik-georgia.ru/20250622/kak-v-gruzii-rabotaet-novyy-zakon-ob-inoagentakh--itogi-pervykh-20-dney-293865490.html
Как в Грузии работает новый закон об "иноагентах" – итоги первых 20 дней
Как в Грузии работает новый закон об "иноагентах" – итоги первых 20 дней
Sputnik Грузия
Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" 22.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-22T13:21+0400
2025-06-22T13:21+0400
2025-06-22T13:22+0400
грузия
новости
общество
антикоррупционное бюро
тбилисский городской суд
закон об "иноагентах"
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291168087_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_274cf72fab7b2339b1d3b9ce0919118f.jpg
ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии не зарегистрировало ни одного "иноагента" за 20 дней после вступления в силу грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц. Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" или, как они называются официально в Грузии, "агентов иностранного принципала". Согласно новому закону, после получения от суда разрешения на проверку информации, Антикоррупционное бюро по итогам этой проверки может само внести организацию в список "агентов иностранного принципала". В ответ на это еще 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро. Между тем ранее в Грузии насчитывалось 385 неправительственных организаций, которые получали иностранное финансирование. Отказ от регистрации или от предоставления финансовой информации в Грузии карается уголовно, наказание – штраф в размере от 5 до 10 тысяч лари. Новый язык закона Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала". Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду: Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал". Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов. В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/1e/291168087_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_b423bbafc2a1a20e3b677911837732ef.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, антикоррупционное бюро, тбилисский городской суд, закон об "иноагентах", политика
грузия, новости, общество, антикоррупционное бюро, тбилисский городской суд, закон об "иноагентах", политика
Как в Грузии работает новый закон об "иноагентах" – итоги первых 20 дней
13:21 22.06.2025 (обновлено: 13:22 22.06.2025)
Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов"
ТБИЛИСИ, 22 июн – Sputnik. Антикоррупционное бюро Грузии не зарегистрировало ни одного "иноагента" за 20 дней после вступления в силу грузинской версии американского закона об "иноагентах" FARA, который предполагает регистрацию как организаций, так и физических лиц.
Закон вступил в силу 31 мая 2025 года, тогда же заработал сайт для регистрации "иноагентов" или, как они называются официально в Грузии, "агентов иностранного принципала".
На данный момент на сайте нет ни одного зарегистрированного агента. Между тем 17 июня Антикоррупционное бюро обратилось в Тбилисский городской суд для получения информации о финансах нескольких неправительственных организаций: "Международная прозрачность – Грузия", "Сапари", "Академия будущего" "Фонд гражданского общества" и "Центр исследования экономической политики".
Согласно новому закону, после получения от суда разрешения на проверку информации, Антикоррупционное бюро по итогам этой проверки может само внести организацию в список "агентов иностранного принципала".
В ответ на это еще 43 НПО заявили, что не подчинятся закону и не будут добровольно регистрироваться в Антикоррупционном бюро.
Между тем ранее в Грузии насчитывалось 385 неправительственных организаций, которые получали иностранное финансирование.
Отказ от регистрации или от предоставления финансовой информации в Грузии карается уголовно, наказание – штраф в размере от 5 до 10 тысяч лари.
Согласно закону, в Грузии появились два понятия: "иностранный принципал" и "агент иностранного принципала".
Что такое "иностранный принципал"? Под термином "иностранный принципал" имеются в виду:
власти зарубежного государства или иностранная политическая партия;
физическое лицо, которое находится за пределами Грузии, в том числе граждане Грузии-эмигранты;
партнерская группа, ассоциация, корпорация, организация или объединение физических лиц, деятельность которых регулируется иностранным законодательством.
Что касается термина "агент иностранного принципала", то, согласно новому закону, это лицо, которое действует как агент, трудоустроенный у иностранного принципала, или другое лицо, которое действует по указанию, требованию, инструкции или под контролем иностранного принципала, и его работники, а также лица, чью деятельность контролирует, финансирует, субсидирует "иностранный принципал".
Также агентами признаются лица, участвующие в политической жизни Грузии, а также работающие советниками по связям с общественностью, рекламными агентами, сотрудниками информационных служб или политическими советниками в пользу иностранного принципала, или исходя из его интересов.
В список "иноагентов" попадут и те, кто сам или при помощи других лиц в пользу иностранного принципала или в его интересах будут собирать, выделять или передавать пожертвования, кредиты, деньги или другие материальные ценности.